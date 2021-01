DC Comics explica cómo coexistirán los Batman de Robert Pattinson y Michael Keaton en su universo cinematográfico

El 4 de marzo de 2022 se estrena 'The Batman', el 'reboot' del Caballero de la Noche con el actor británico Robert Pattinson interpretando al superhéroe. Pero en el universo cinematográfico de DC Comics, en sus próximas cintas, otro actor se vestirá del Hombre Murciélago: Michael Keaton.

Keaton, recordado por encarnar a Batman en las películas 'Batman' (1989) y 'Batman vuelve' (1992) dirigidas por Tim Burton, volverá a interpretar al personaje en 'The Flash', la próxima película del director Andy Muschietti con Ezra Miller como Barry Allen y que también llegará en 2022. Curiosamente, en esa película del velocista escarlata también aparecería el Batman de Ben Affleck, en duda por las diferencias entre el actor y Warner Bros.

A pesar de esto, DC Comics se ha encargado de explicar cómo coexistirán dos y hasta posiblemente tres Batman en su universo de películas, siendo el Robert Pattinson su apuesta para el futuro.

Multiverso

El 'New York Times' entrevistó a Walter Hamada, presidente de DC Films, quien confirmó un multiverso en sus próximas películas, confirmando la presencia de Gal Gadot como 'Wonder Woman' en cintas de otros superhéroes y la fecha que manejan para el estreno de 'The Flash'.

Para que todo tenga sentido entre el Batman de Robert Pattinson y el de Michael Keaton, DC Films y Warner presentarán a los fans "mundos paralelos en los que diferentes versiones de un mismo personaje existen simultáneamente".

Ups, no se encuentra el tuit. ¿Tal vez lo eliminaron?

Básicamente, la franquicia de largometrajes tendrá dos mundos y el periodista Brooks Barnes, que ha entrevistado a Hamada, ha confirmado en Twitter que el futuro de Batman estará vinculado a dos nombres: Pattinson y Keaton, cuya participación, de momento, se limita a la cinta de Flash.