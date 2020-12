Bad Bunny llega a la lista de canciones favoritas del 2020 del expresidente Obama

El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama publicó hoy, sábado, su lista de canciones preferidas del 2020 en la que se encuentra La Difícil del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

"Aquí una de mis canciones favoritas del año. Como es usual, consulté con mi familia y con la guru de la música, Sasha, para hacer la lista. Espero que puedan encontrar una o dos nuevas canciones para escuchar", expresó Obama en una publicación a través de la red social de Twitter.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020