Documental de Rita Moreno se estrenará en el Festival de Cine Sundance 2021

El documental basado en la vida de la multipremiada estrella puertorriqueña, Rita Moreno, llegará hasta el famoso Festival de Cine Sundance en 2021 para su estreno.

"Rita Moreno: The Girl Who Decided to Go for It" se presentará en Sundance que el próximo año durará desde enero 28 hasta febrero 3 y se verá completamente diferente a otros años.

El Festival organizará una plataforma en línea, cines tipo 'drive-in', proyecciones en casas independientes alrededor del país y más.

La presentación del documental de Moreno se une a otras proyecciones de 72 películas de 19 países y 38 nuevos directores.

Según Sundance, estos filmes fueron seleccionados entre 14,092 solicitudes sometidas, incluyendo 3,500 filmes largos.

"Rita Moreno: The Girl Who Decided to Go for It" retrata las décadas de destacada trayectoria de la ganadora del EGOT, como se le dice al selecto grupo de artistas que han sido galardonados con el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, los cuatro premios más importantes del espectáculo en Estados Unidos.

Norman Lear y Lin-Manuel Miranda se asociaron para producir el proyecto.