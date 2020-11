Revelan devastadora confesión del príncipe Carlos a Lady Di la noche anterior a su matrimonio

Un nuevo documental sobre Lady Di dio a conocer una confesión que le habría dicho el príncipe Carlos la noche anterior a su boda.

The Diana Interview: Revenge of a Princess, fue emitido por el canal ITV, en donde aparece Penny Thornton, una astróloga que era visitada frecuentemente por Diana.

"Una de las cosas más impactantes que me dijo Diana fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba. Creo que él no quería ir a la boda con una premisa falsa y quería arreglar las cosas con ella, fue devastador para Diana", aseguró.

De igual manera, acorde a lo consignado por la revista People, afirmó que "ella no quería seguir adelante con la boda en ese momento, pensó en no asistir a la boda".

Sin embargo, pese a este hecho, al día siguiente contrajeron matrimonio en la Saint Paul’s Cathedral en Londres, el 29 de julio de 1981.

La famosa entrevista

El documental se central en la famosa entrevista que Diana de Gales dio en 1995 a la BBC, en donde conversó con Martin Bashir, en lo que fue llamado "la exclusiva del siglo".

En ella, Lady Di relató sus problemas con el príncipe Carlos y sobre las relaciones extramatrimoniales.

Sin embargo, la entrevista se habría logrado bajo extorsión, acorde a lo planteado por un hermano de Diana.

La recordada entrevista de Lady Di a la BBC. Reuters

Ante esto, el citado canal emitió un comunicado, en donde señalan que "la BBC se ha disculpado. Estamos felices de repetir esa disculpa. Y aunque esto fue hace un cuarto de siglo, absolutamente investigaremos, de manera sólida y justa, nueva información sustancial. Le hemos pedido a Earl Spencer (hermano de Diana) que comparta más información con la BBC".

"Lamentablemente, en este momento nos obstaculiza el simple hecho de que no podemos discutir nada de esto con Martin Bashir, ya que se encuentra gravemente enfermo. Cuando esté bien, por supuesto, realizaremos una investigación sobre estos nuevos problemas", afirmaron.

Cabe recordar que el próximo 15 de noviembre Netflix estrenará la cuarta temporada de The Crown, en donde se abordará la llegada de Diana a la familia real.