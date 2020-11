Molusco hace las pases con Francis Rosas tras fuertes "vacilones" en la radio

En el pasado tuvieron sus diferencias por los vacilones que Molusco formó al aire con el comediante Francis Rosas y sus relaciones del pasado, sin embargo ambos se sentaron juntos para dialogar sobre lo que ocurrió.

En entrevista en su canal de YouTube, Jorge Pabón, mejor conocido como "Molusco", reveló que invitó al comediante Francis Rosas a dialogar en una panadería en Guaynabo para pedirle disculpas por las cosas que dijo en radio sobre el comediante, sobretodo en los tiempos que este último se separó de la modelo y animadora Natalia Rivera.

En la entrevista, Rosas, indicó que aunque tiene el "cuero duro" en ocasiones se sintió cuando Molusco y otras figuras de la radio como Rocky The Kid le tiraban fuerte en los vacilones que formaban en sus programas con su figura.

"Cuando te escuchaba en radio y me acribillabas, me quedaba bruto. ¿Es mi pana? Pero me está acribillando a asesinar", indicó Rosas en la entrevista con el locutor de La Mega.

"Sentí una desilusión de momento, como panas, porque a veces te ibas muy fuerte. Yo no lo cogía muy personal , pero con mi expareja, te ibas súper fuerte y la realidad es que la vibra que creaba lo que tú decías, con el peso que tú lo decías, yo podía gozármelo, pero se creaba una energía que no era tan cómoda y eso me frustró", expresó Francis Rosas.

Sin embargo, Rosas también indicó que tomó bien muchos de los "vacilones" que Molusco le montaba al aire en la radio y que hace un tiempo aprendió a "no tomar nada a pecho".

Por su parte, Molusco admitió que muchas veces "se le fue la mano" con los comentarios que realizaba sobre Francis Rosas y Natalia Rivera en la radio.

Sobre la conversación que ambos tuvieron en una panadería, Molusco indicó que se sintió "muy aliviado" ya que admitió que los comentarios que realizó por un tiempo en la radio fueron fuertes.

Durante mucho tiempo, Francis Rosas y su expareja Natalia Rivera fueron blanco de comentarios en la radio y programas de televisión, desde principios de su relación, por comentarios que hizo el artista urbano Bad Bunny sobre la modelo y finalmente por la manera en que terminó la relación de ambos.

