Ricky Martin adopta un perrito french bulldog

As always, Ricky Martin has impeccable taste and picked out the most ADORABLE French Bulldog puppy from @teacupspuppies 🤩This beautiful blue boy was locally bred and hand-raised with love by one of the best in South Florida! We can’t wait to watch him grow! ❤️

A post shared by TeaCup Puppies & Boutique (@teacupspuppies) on Oct 8, 2020 at 6:36pm PDT

"Como siempre, Ricky Martin tiene un gusto impecable gusto y escogió al más adorable french bulldog", publicó "Teacupspuppies", una boutique para adoptar perro.

Según el post, el animal fue criado en el sur de la Florida.