Así va la construcción del hotel de Star Wars en Disney World

La pandemia parece no haber sido un obstáculo para que Disney World en Florida continuara la construcción de uno de sus hospedajes más esperados, el hotel de Star Wars.

Imágenes capturadas por un usuario de Twitter muestran vistas aéreas del proyecto y todo el terreno que cubre.

“Vista aérea en el Porte Cochère del hotel Star Wars Galactic Starcruiser. Uno de los más recientes cambios es el camino peatón señalado. Nada de lo que aquí se ve estará visible cuando abra pues paredes altas y un bosque instantáneo serán el paisaje”, escribió.

En otras fotos compartidas, aseguró que gran parte del exterior no se verá por los huéspedes como parte de la experiencia.

Fue en diciembre que Disney World anunció que el hotel de Star Wars en el parque abriría en 2021. Esta fecha no ha sido confirmada.

Según fuentes de Fox 13, las construcciones del parque pararon en marzo por la pandemia.

Aerial look at the Porte Cochère of Star Wars Galactic Starcruiser (hotel). One of the recent changes is the walkway at arrow. None of the show building will be visible to guests. An instant forest and the high walls will be in the sightline. pic.twitter.com/acRhxVvJts

— bioreconstruct (@bioreconstruct) October 11, 2020