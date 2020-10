Melina León da positivo a COVID-19

La cantante boricua Melina León, anunció hoy que se contagió de COVID-19 en medio de las grabaciones del concurso musical "Tu Cara Me Suena".

León aseguró que la producción del programa "ha sido muy estricta con los protocolos" y hace tan solo una semana que le habían hecho la prueba del coronavirus dos veces, a las que salió negativo.

Sin embargo, durante el fin de semana se realizó una tercera prueba y esta resultó positiva.

"Durante los ensayos para interpretar a Alejandra Guzman me sentía asfixiada pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando", describió la cantante en una publicación en Facebook.

León es la única puertorriqueña concursando en el programa que se graba en Miami, por lo que aseguró que es "un proceso muy doloroso y más cuando estoy fuera de mi casa y alejada de los míos".

La también animadora boricua dijo que tenía fiebre, tos y "todos los síntomas".

"Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie . Yo siempre salía con mi mascarilla, y considero he tomado todas las precauciones recomendadas por los expertos de salud. Por Favor, esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferentes maneras", continuó.

La cantante concluyó segura de que pronto volverá a los escenarios y saldrá del virus.