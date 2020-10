Bad Bunny pide que no lo asocien con La Comay ni con "la basura que diga en su programa"

Tras denuncias contra Kobbo Santarrosa y "La Comay", el cantante de trap Bad Bunny publicó, en Twitter, que él no fue quien trajo el programa de vuelta.

"Yo no produzco su programa!! Yo pagué para utilizar la muñeca sin años de uso para un anuncio de 60 segundos!!", expresó el artista.

Además, explicó que no sabía que el programa iba a regresar cuando utilizó la muñeca para anunciar sus conciertos en el 2019.

Las redes se han llenado de denuncias hacia Santarrosa por utilizar una fotografía de la hija de Alexandra Lúgaro, candidata para la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), para criticar a la también abogada.

PRIMERO QUIERO DEJAR CLARO!! YO NO TRAJE LA COMAY DE VUELTA!! YO NO PRODUZCO SU PROGRAMA!! YO PAGUÉ PARA UTILIZAR LA MUÑECA SIN AÑOS DE USO PARA UN ANUNCIO DE 60 SEGUNDOS!! SIN SABER NI IMAGINAR QUE ESTABA POR REGRESAR!! A MI NO ME ASOCIEN CON LA BASURA QUE DIGA EN SU PROGRAMA!!

— 👁 (@sanbenito) October 11, 2020