Maná está de regreso con un disco de colaboraciones

Desde hace casi siete años que no graba nuevo material discográfico Maná, pero la banda tapatía ya prepara algunas sorpresas para sus seguidores.

Alex González, baterista de Maná, adelantó a Publimetro lo que viene en la música, sobre todo los proyectos junto a sus compañeros Sergio, Fher y Juan.

El músico compartió que ya están en los últimos detalles de lo que será un disco con colaboraciones, en el que varios amigos interpretarán temas clásicos del catálogo de la agrupación.

“Ya me urge entrar y grabar un nuevo disco de estudio, ahorita traemos un proyecto que va a salir para principios del año que viene con canciones antiguas de nuestro catálogo con duetos y amigos invitados. Estamos haciendo versiones distintas, es un proyecto divertido, porque estamos dándole la oportunidad a otras personas que son fans de Maná, de interpretar canciones de nosotros; así que, más que nada, para uno divertirse con sus canciones".

Añadió, "las canciones originales están ahí y los que los quieran escucharlas así, siempre pueden regresar a hacerlo”, dijo Alex.

El baterista también reveló que han escrito muchas canciones durante la pandemia.

Maná estrena video casero por coronavirus

“Lo importante es que Maná -tarde o temprano- va a tener que hacer un nuevo álbum de estudio, porque es ahí cuando todo el mundo trae las ideas, canciones y de la nada creamos algo, ese proceso de crear un demo a hacer un rololón es la parte creativa que me fascina. La banda me empuja a sacar lo mejor de mí, para implementar eso a la canción”.

Nuevas ideas

Alex González pidió a los seguidores que no se desesperen, porque Maná si estará de regreso con nuevo material discográfico.

“La idea es sacarlo a mediados del año que viene. He platicado con Fher de que tenemos que hacer un nuevo álbum de estudio, porque muchos fans me han preguntado. Vamos para casi 7 años que no sacamos un disco nuevo, pero la buena noticia es que se que sí lo vamos a realizar, pero eso requiere mucho trabajo. Por ahora, he estado componiendo todo este año, no dejo de componer cuando llega la musa o inspiración”, finalizó.