Rafa Pabón estrena tema "Me acostumbré" junto a Lary Over

Luego de saborear el éxito de su más reciente sencillo promocional “Bandido”, el exponente urbano Rafa Pabón presentó su nuevo tema y video musical “Me acostumbré”, junto a Lary Over.

Si hay algo que identifica al peculiar sonido de Rafa Pabón, es su apego por el rap clásico y a las líricas con una fuerte carga emocional, y el sencillo “Me acostumbré” no es la excepción. El tema producido por Wiso Rivera y escrito por sus mismos intérpretes junto a Bowdozen, Benny y el mismísimo Farruko, se estrena conjuntamente con su videoclip oficial, bajo el sello discográfico On The Mic Music.

El video musical del tema, el cual fue grabado y producido en la isla de Puerto Rico bajo de dirección de Lous Martínez y Joshua Burgos, muestra a Rafa Pabón y a Lary Over en diferentes y dinámicos escenarios en los que el único protagonista es el desamor.

Recientemente, Rafa Pabón tuvo la oportunidad de hacer un performance especial durante la histórica noche de Premios Juventud 2020, en la que interpretó en vivo sus temas “Mírala” y el emblemático “Sin aire”, dejando muy en claro su “artillería” artística y su rápido crecimiento en la industria latina.

“Me acostumbré” de Rafa Pabón y Lary Over está disponible ¡HOY! En tu plataforma digital favorita.