Joe y Teresa Giudice concretan su divorcio tras 20 años juntos

Luego de 20 años de matrimonio, Teresa y Joe Giudice quedaron legalmente divorciados. Esto a menos de un año de anunciar su separación.

De acuerdo al portal E! Noticias, el abogado de divorcios, Vikki Ziegler declaró que: “Teresa y Joe hicieron de su familia una prioridad, mediar en sus asuntos matrimoniales a pesar de COVID-19 y la logística de que Joe viviera fuera del país. Ambos se comprometieron y estaban listos para comenzar un nuevo capítulo centrado en el bienestar de sus niñas, a quien ambos aman tanto".

Las dichas expresiones añaden que: “Fue reconfortante ver a una pareja que ha pasado por tanto trabajo en conjunto en temas emocionales obteniendo el mejor resultado para toda su familia. Ambos pueden estar muy orgullosos el uno del otro”.

La pareja es conocida por aparecer en el 'reality show' "The Real Housewives of New Jersey".