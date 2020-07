Residente reacciona al salir en lista de electores recusados

El exponente de música urbana Residente reaccionó a que salió en la lista de electores de recusados.

Para René Pérez Joglar, nombre de pila del artista, aseguró que esto es un intento de los estadistas pero que indicó estar seguro que votará en Puerto Rico.

“Voy a votar en Puerto Rico este año”, indicó el artista en su cuenta de Twitter.

Sobre esto, Pérez invitó a la ciudadanía a inscribirse para que salgan a votar en el próximo evento electoral.

“Toda la generación del yo no me dejo a inscribirse”, continuó

“Ese intento por parte de algunos estadistas está tan mal trabajo que hasta me pusieron mal el nombre, “Juan””, agregó.

Ese intento por parte de algunos estadistas está tan mal trabajado que hasta me pusieron mal el nombre, “Juan”. 🤦🏻‍♂️Esto es un ejemplo perfecto de lo mal que este Gobierno hace las cosas. Voy a votar en Puerto Rico este año.Y toda la “generación del yo no me dejo”a inscribirse! 🇵🇷

— Residente (@Residente) July 24, 2020