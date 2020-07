Kim Kardashian rompe el silencio sobre el trastorno bipolar de Kanye West

La socialité Kim Kardashian se expresó en redes sociales sobre el trastorno bipolar que padece su esposo Kanye West, quien ha sido blanco de críticas recientemente por su comportamiento en eventos públicos y comentarios en Twitter.

La empresaria indicó que, "como muchos de ustedes saben, Kanye padece de un trastorno bipolar. Cualquiera que lo padezca o tenga un ser querido en su vida que lo tiene, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entenderlo. Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y al derecho de Kanye a la privacidad".

Asimismo, Kardashian expuso que decidió hablar del tema para colaborar en romper los estigmas que existen alrededor de las enfermedades mentales.

Además, la empresaria expuso que "ser bipolar no hace menos o invalida tus sueños… sin importar cuán grandes o cuán realizables los puedan percibir otras personas".

Los comentarios de la empresaria se dan luego de que West dijera en Twitter que le había pedido el divorcio.

De igual forma, durante un evento público, el rapero comentó que él y su esposa habían considerado que ella abortara a su hija North.

En las pasadas semanas Kanye West ha mostrado su interés por la presidencia de Estados Unidos. El anuncio lo hizo el pasado 4 de julio a través de Twitter.

“Debemos darnos cuenta de la promesa de América (Estados Unidos) confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me estoy postulando para presidente de los Estados Unidos”, tuiteó.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020