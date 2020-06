Francis Rosas y Natalia Rivera no se dirigen la palabra cuando se encuentran en su trabajo

Tras meses de su separación de la modelo y animadora Natalia Rivera, el comediante Francis Rosas habló por primera vez abiertamente sobre la relación que tuvieron y si mantienen comunicación.

La entrevista fue realizada por el también comediante y amigo cercano de Francis Rosas, Alejandro Gil Santiago en su canal de YouTube.

A preguntas de Alejandro Gil, Francis Rosas contestó que cuando se encuentra a su expareja en los pasillos del canal de televisión donde ambos laboran, no se dirigen la palabra.

"No. Yo no sé quién quita la mirada primero, pero la realidad es que no", respondió Rosas.

Alejandro Gil quien es amigo de Rivera y Rosas también habló sobre su experiencia como amigo de ambos y le cuestionó si tiene problemas con que sus amistades sigan compartiendo con su exesposa.

“La separación fue de ella y mía. Ya quisiera todo el mundo tener un amigo como tú, no somos perfectos”, le respondió Rosas a Gil sobre la relación que tienen como amigos y aclaró que no tiene ningún problema con que sus amigos compartan con Natalia Rivera.

Sobre el video en el cual Natalia Rivera y Francis Rosas aparecen en un viaje a Disney junto a Alejandro Gil, este último reveló que sintió que forzó ese viaje. Rosas también comentó que para ese momento ya la relación con Rivera no estaba en su mejor momento.

Por otro lado, Francis Rosas, aseguró que está soltero, sin embargo afirmó que ha estado conociendo a otras personas y saliendo.

"Estoy coqueteando", afirmó entre risas ante preguntas de su amigo.

El comediante que da vida a "Cascarita" también habló sobre sus "crushes" o personas que ha admirado durante su vida y mencionó a las comediantes Cristina Soler y la Marisé Álvarez de Teatro Breve.

Entrevista completa