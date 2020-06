Kany García le sale al paso a mensaje de "La Comay"

View this post on Instagram

‪¡BRAVA! ‬ ‪Nuestra @kanygarcia le contesta a Kobbo Santarrosa:‬ ‪“CALMA 😱? La calma llega también cuando encendemos nuestros televisores sin la ansiedad de que nuestras comunidades más vulnerables serán signo de mofa. Ese día llegará la calma”.‬ ‪Cuando te saquemos de la TV, Kobbo, llegará la calma. #BoicotAKobbo