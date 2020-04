Andrew Lloyd Webber lleva sus musicales a YouTube

El emblemático compositor Andrew Lloyd Webber está colocando las grabaciones de algunos de sus musicales en YouTube de manera gratuita.

El viernes, la adaptación de 2000 West End de “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat,” protagonizada por Donny Osmond podrá verse por streaming.

Una semana después estará disponible el clásico del rock “Jesus Christ Superstar” (“Jesucristo Superestrella”) en su versión para estadios de 2012 estelarizada por Tim Minchin.

Otros espectáculos se anunciarán más adelante, todos presentados en el canal The Show Must Go On (el show debe continuar) de YouTube.

Cada espectáculo podrá verse en línea a partir de las 2 p.m. hora de Puerto Rico y estarán disponibles por un periodo de 48 horas de forma gratuita y sin la necesidad de suscribirse.