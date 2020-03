Iniciativas de artistas recaudan millones de dólares para la lucha contra el Covid-19

Desde encontrar maneras para ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes maneras. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19, pero el nuevo coronavirus puede ocasionar síntomas graves en personas mayores o con enfermedades preexistentes.

Elton John realizó un estelar concierto que incluyó a Billie Eilish, Mariah Carey y Alicia Keys el pasado domingo que recaudó casi 8 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus.

Los músicos se presentaron desde sus hogares para el evento de una hora que se transmitió por Fox y las estaciones de radio de iHeartMedia. El dinero será destinado a Feeding America y First Responders Children's Foundation.

Otros de los invitados fueron Tim McGraw, H.E.R. y Sam Smith, quien cantó "How Do You Sleep" a capela. Dave Grohl interpretó "My Hero" desde su estudio en Hawái, Billie Joe Armstrong de Green Day sacó su guitarra para "Boulevard of Broken Dreams" y Camila Cabello cantó "My Oh My" desde Miami con su novio Shawn Mendes en la guitarra.

El evento se transmitió en el mismo horario en que iba a emitirse la entrega de los Premios iHeartRadio de la Música, que se postergó por la pandemia. Procter & Gamble donó 500,000 dólares, los cuales fueron igualados por Fox Corporation.

Por otro lado, la Fundación Clara Lionel de Rihanna donará un millón de dólares para atacar el COVID-19 y la cifra será igualada por la fundación Shawn Carter de Jay-Z.

Los 2 millones servirán para apoyar a trabajadores indocumentados, trabajadores de la salud que atienden a niños, encargados de emergencia, población carcelaria, personas mayores y personas sin hogar en Nueva York y Los Ángeles.

La semana pasada la Fundación Clara Lionel destinó 5 millones de dólares para los esfuerzos contra el coronavirus. El dinero irá a bancos de comida, pruebas y capacitación para trabajadores de la salud, prevención del virus y distribución de suministros respiratorios esenciales.