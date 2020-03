Molusco llega a la pantalla de Mega TV en plena pandemia

La gerencia de Spanish Broadcasting System, Inc. anunció que realizarán algunos reajustes en la programación de sus emisoras líderes en Puerto Rico; La Mega 106.9 FM, La Nueva 94 FM, Play 96 y Zeta 93 FM, además de MegaTV a partir de ayer, lunes para dar prioridad y responder a la información de servicio público sobre la pandemia del COVID-19.

El conglomerado de emisoras de SBS Puerto Rico modificarán su formato regular y focalizarán sus contenidos en información de continuidad, divulgación y consejos de servicio público sobre el coronavirus en cadena con el programa de noticias de Informe 79 que es presentado por los veteranos Layza Torres y Ramón Enrique Torres de lunes a viernes desde las 4:55 p.m. a 5:55 p.m. a través de Mega TV.

Víctor Roque, gerente general y vicepresidente de ventas de SBS Puerto Rico, informó que: “queremos que toda nuestra audiencia y nuestros clientes tomen todas las precauciones necesarias y estén informados sobre todas las actualizaciones de esta lamentable enfermedad. Es por esta razón, que tomamos la decisión de ajustar nuestra programación para que juntos nos conectemos, conversemos y luchemos para salvar vidas. El lunes próximo desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. las emisoras Zeta 93 FM y Play 96 FM realizarán retransmisiones del programa de Mega TV “El Poder Informa” que es liderado por la periodista Limarys Suárez y la licenciada Roxanna I. Soto Aguilú, mejor conocida como “la abogada motorizada”, para difundir todo el contenido del noticiero a beneficio de todos nuestros seguidores. Por otro lado, el programa de radio “Whats Up” conducido por los presentadores Jacky Fontánez y por el Quicky a través de La Nueva 94, y el espacio radial de “Molusco y Los Reyes de la Punta” que se transmite por la Mega 106.9 FM retransmitirán ininterrumpidamente el contenido del programa Informe 79 desde las 5:55 p.m. a 7:00 p.m.".

“En SBS Puerto Rico tenemos un gran deber y compromiso con el pueblo de Puerto Rico y con la diáspora ofreciendo a través de Mega TV más de 250 horas de programación local mensual, y esto nos coloca como el canal de más crecimiento a solo un año de lanzamiento. Así que, nuestra oferta informativa en los próximos días en todas las emisoras y en la programación de Mega TV será mucho más transversal. Las redacciones de las emisoras de radio como de los programas de Mega TV trabajarán de forma coordinada con el fin de potenciar y reforzar el trabajo de emitir la mayor divulgación de información posible a favor de toda nuestra audiencia sin dejar a un lado el entretenimiento que tanta falta hace en medio de esta situación que atraviesa nuestra isla”, manifestó Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico.

Este será el calendario de los programas de Mega TV:

6:00 a.m. 8:00 a.m. -Nación Z con Leo Aldridge, Limarys Suárez y Jorge Suárez

8:00 a.m. a 9:00 a.m.- La Otra Cara con Jorge Suárez y Jorge Colberg

9:00 a.m. a 10:00 a.m.- Nación Deportiva con José Mateo y Deborah Seilhamer

2:00 p.m.- “Molusco y los reyes de la punta” (por el momento)

3:00 p.m. El Poder de la Tarde con Grisel Mamery y Aniel Rosado

4:00 p.m. a 4:55 p.m.-El Poder Informa con Limarys Suárez y la licenciada Roxanna I. Soto Aguilú, mejor conocida como “la abogada motorizada”