Unen sus voces para el Sinatra To Bublé: The Songbook

Las cantantes Dagmar Rivera e Hilda Ramos se unen a Luis Enrique, Glenn Monroig y Roberto Sueiro en el concierto titulado: “Sinatra to Bublé: The Songbook”.

Este espectáculo rendirá tributo a una de las figuras más importantes de la música: el legendario Frank Sinatra. El repertorio también incluirá canciones de Tony Bennett y Michael Bublé. Estará compuesto por clásicos como: “New York, New York”, “My Way”, “Fly Me to the Moon”, “Crazy Little Thing”, “That’s Life”, “I’ve Got You Under My Skin”, “Don’t Worry ‘bout Me”, entre muchas otras. La dirección estará a cargo del Maestro Ángel “Cucco” Peña.

El espectáculo es tipo “cabaret”. El público vivirá una experiencia única con mixólogos que estarán preparando cocteles con exquisitas marcas de vinos y champagne, además de whiskey, vodka, ginebra, entre otras bebidas.

“Sinatra to Bublé: The Songbook” se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 8:00 p.m. en el Grand Ball Room del San Juan Marriott & Stellaris Casino en Condado.

Los boletos están a la venta en www.ticketerapr.com