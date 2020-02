12 tips que debes saber antes de planificar tu viaje a Argentina

Desear ir a Argentina no es nada extraño entre nosotros los viajeros, y aunque no es un país en el que el idioma es un “impedimento” por hablar español también, siempre ir a un nuevo destino trae dudas e interrogantes. Estas dudas surgen específicamente cuando se está planificando las estadías, traslados y las aventuras o experiencias que se desean tener.

Por eso aquí les paso 12 datos básicos -aclaro que son solo algunos de los muchos datos- que debes de saber antes de llegar a este hermoso país de Suramérica: la bella Argentina. Algunos de ellos pueden cambiar por completo tu itinerario, otros simplemente son bueno saberlo.

1- No necesitas visa:

Si eres como yo que tienes pasaporte de Estados Unidos de América, no necesitas visa para entrar lo que representa un plus para los que están viajando con un presupuesto limitado. Además, el proceso de inmigración es super sencillo y fácil. No tienes que llenar ningún documento tampoco.

En mi experiencia ni me preguntaron cuántos días estaría en el país ni todas esas preguntas que algunos oficiales de otros países suelen hacer. Así que A+ para ti Argentina.

Para aquellos que buscan rendir el dólar o el euro en Argentina no tendrás que hacer malabares para lograrlo, pues con la inflamación sobre la moneda argentina es una ganga para los turistas que tengan este tipo de moneda. Para que tengas una idea, un taxi por la duración de 25 minutos te puede cobrar 200 pesos argentinos, o sea, $3 USD.

Una cena en un buen restaurante te puede salir en 1,500 pesos argentinos que es lo mismo que $25 USD, incluyendo copas o media botella de vino, aperitivo, comida y postre. Comiendo bien.

Del mismo modo que escribo esto, hay que decir que más del 60% de las personas viven en estado de pobreza en el país como consecuencia de la crisis económica y situaciones sociales que los aqueja por años. Así que si eres de los que le gusta regatear, piénsalo dos veces.

Argentina es un país sumamente grande y a su vez bien diverso, sin hablar de las fronteras que comparten con diferentes países que son un espectáculo natural.

El verano para nosotros es invierno para ellos y el frío se siente bastante en algunos lugares más que otros y la luz del día (sol) dura menos, al igual que el invierno para nosotros es para ellos verano.

Hace calor en el norte, en ciertas partes del sur es mucho más llevadero y los días son extensos. Para que tengas una idea, el cielo comienza a aclararse a las 5:00 a.m. y la oscuridad comienza a llegar a las 10:30 p.m. hasta 11:30 p.m. dependiendo donde te encuentres. Así que dependiendo de la época que vayas puedes lograr ciertas cosas por el clima y por el tiempo. Así que aprovecha.

Como ya les había mencionado sobre la inflación de su moneda, el dinero en efectivo es king. Puedes lograr algunas transacciones a menor costo por pagar con cash. Esto no significa que no acepten tarjetas para que puedas acumular puntos, de hecho, me sorprendió que en muchos lugares aceptaran American Express, lo cual para mis cenas fue un éxito porque ganaba 4x puntos por cada dólar.

De la misma forma no te cobran ningún impuesto adicional por utilizar tarjeta. Por ejemplo, yo me llevé $400 USD y cambié $200 usd y aún así me sobró uno que otro peso argentinos. Estuve 16 días por Argentina. Todo dependerá qué tipo de viajero seas, la transportación que utilices y qué mucho te guste comprar y gastar.

Importante: Cuando vayas a cambiar dinero tienes que tener tu pasaporte pero adicional le dices que te de el cambio a lo que esta el paralelo que usualmente esta mucho mejor. Tambien es mejor cambiar dolares de $50 o $100 siempre te dan mejor rate y por último asegurate que no tengan ni una marca, si no no te lo aceptan.

Excursión Cerro Tronador, Bariloche

5- Excursiones

Al ser un país tan diverso y con tanto parar ver hay, demasiadas excursiones para hacer. Debes analizar qué quieres, cuándo lo quieres y cuánto estás dispuesto a pagar. Si viajas a un paso más lento te conviene comprarlo cuando estés en el país, suele estar más económico. Si viajas a un paso más acelerado y te gusta arriesgarte y hacerlo al momento, recuerda que hay ciertas excursiones que tienen espacios limitados ya sea por día o embarcación, entre otros.

Sin embargo, si es una excursión bien particular y no tienes muchos días para jugar, vete a la segura hazlo con tiempo. El dinero lo vuelves a adquirir de alguna forma y otra, no obstante, perder la oportunidad de ver algún espectáculo de la naturaleza no es tan fácil.

De igual forma, ciertas actividades requieren hacerlo solamente a través de una excursión por ejemplo si quieres hacer el mini-trekking en el Perito Moreno, no hay forma de hacerlo por cuenta propia. Todo dependerá nuevamente de qué tipo de viajero seas, si eres de los que quieres todo resuelto y te carreteen o que te gusta aventurar.

Argentina tiene de todo, inclusive en algunos lugares estás bastante remoto en el mismo país y hasta del mundo. Como por ejemplo estos domos mirando Fitz Roy, trae todas las comodidades que puedas imaginar o querer en pleno contacto visual con la montaña.

Eso sí, te recomiendo salir de los circuitos (excursiones tradicionales) y para que vayas a aventurar el país. Te va a encantar y le sumará recuerdos más lindos a tu recorrido y viaje.

No es ningún secreto que cuando se trata de llegar a un destino en América del Sur los costos se disparan y básicamente los pasajes ida y vuelta se mantienen durante todo el año entre $850 USD a $1,200 USD a Buenos Aires saliendo desde Puerto Rico. Claro, si ya te encuentras en un país más cercano a Argentina te saldrá más económico pero para saber cuánto realmente te salió el pasaje tienes que sumar todo.

Pero que no cunda el pánico, aquí es que una vez más que los puntos y millas pueden hacer ese sueño de llegar al destino que desees que en este caso sería a Argentina.

Mi pasaje hubiese costado alrededor de $4,500 ya que de regreso vine en Business Class, no obstante, solo pagué 65,000 millas $86 + de taxes e impuestos. Dicho eso, todo el dinero que me “ahorré” lo pude utilizar para los vuelos internos, excursiones entre otras cosas gracias a eso.

“Si aún no estás utilizando los puntos y millas no sé que estás haciendo”.

8- El acento argentino “porteño” no lo hacen todos los argentinos

Uno viaja pensando que va a escuchar todo el tiempo la “shuviaaa” arrastrando la “L” y “CH” y la realidad es que no. Una vez te mueves de Buenos Aires ya las personas no hablan, no gesticulan como los italianos, no tienen ese español rioplatense, al menos que hayan sido nacidos y criados en Buenos Aires que luego se movieron a otras provincias. Te sorprenderás cuando te mueves por diferentes provincias y los escuchas hablar “casi pues siguen siendo argentinos”igual que tú. Espero no haberte decepcionado.

Aunque casi todo el mundo los conoce por sus carnes y vino, la realidad es que los argentinos han adoptado otros platos de otras gastronomías las cuales la hacen demasiado bien como las pastas, pizzas, helados, chocolates, cervezas, entre otros. No te aferres a que “si no pruebas carnes en Argentina no fuiste”. No pasa nada.

Te darás cuenta que ellos no sazonan la carne y comen muy “soso” y nosotros muy salado. ¿Ya entiendes el tema de la alta presión y el colesterol alto en nuestro país?

¿A qué me refiero con esto? Lamentablemente Argentina no está conectada por vuelos directos entre algunas de sus ciudades así que debes hacer tu itinerario con cuidado. ¿Qué quiero decir?

Que si por ejemplo te encuentras en Misiones en donde están las Cataratas de Iguazú y quieres ir para Bariloche, pues tienes que hacer una parada en Buenos Aires para poder llegar lo cual puede significar contratiempos, retrasos, menos tiempo disfrutando pues no controlamos el clima y lo que pueda suceder tan sencillo como tráfico en el aeropuerto para despegar o no le han asignado un terminal al avión.

Esto es importante si andas con tiempo bien limitado por lo que tenlo siempre en cuenta y date espacio.

He escuchado de personas que han dado más vueltas dentro de Argentina que las que han dado en todo el planeta.

En esta ocasión me dediqué al sur, así que todos los vuelos fueron bajando y no tuve que pisar Buenos Aires para nada. Por otro lado, en Buenos Aires hay 3 aeropuertos que son los más utilizado, el Internacional Ezeiza, Aeroparque Internacional Jorge Newbery y El Palomar. Justamente los últimos dos ofrecen vuelos con aerolíneas ultra low cost que tal vez te puedan funcionar. No obstante, verifica la distancia de tu hotel cuando estés en Buenos Aires a los aeropuertos que mencioné.

Muchas personas cometen el error de ir a El Palomar porque se “ahorraron” x cantidad de dinero pero entonces se percatan que lo que se ahorraron tienen que pagarlo en transportación, así que pendiente.

FYI: Al momento de este escrito Jetstar acaba de adquirir las operaciones de Norwegian Airlines en Argentina.

Especialmente aquellas que sales de un puerto marítimo o un paseo en helicóptero. Así que si vas hacer una actividad similar recuerda llevar contigo el pasaporte ya que algunas compañías se olvidan mencionártelo y sin esto por más que hayas pagado, no te dejan montar.

Este es gracioso ya que fallé en esto. Pensé que el enchufe era como el de Chile y Europa, y no lo es. Es tal cual está en la foto. Aunque hay lugares que tienen una configuración extraña ya que te permite conectar casi cualquier tipo de punta “convertidor”, vete a la segura y recuerda llevar el correcto, más aún si vas a lugares remotos.

Espero que estos datos básicos te ayuden a tener en cuenta ciertos detalles en tu planificación de viaje a Argentina.