Jorge De Castro Font reacciona a accidente de tránsito

El analista político de Dando Candela, Jorge De Castro Font reaccionó esta tarde al accidente de tránsito ocurrido en San Juan, en el que alegadamente se dio a la fuga.

De Castro Font contó que mientras transitaba por el expreso 22 de Las Américas camino hacia su casa, fue impactado por otro vehículo manejado por una joven.

"Me dio un besito, a mí no me pasó nada. Mi carro está intacto", aseguró sobre el choque.

"Siento como un cantasito. Yo me bajo del carro y ella se baja del carro un poco nerviosa", al tiempo en que añadió que la joven le tomó foto a la tablilla de su auto.

Según De Castro Font, la joven le indicó que su vehículo tenía un rasguño y le pidió el teléfono, y ambos se intercambiaron los números.

El expolítico dijo que desconoce si la joven le conoció y catalogó como leve el accidente.

Además este negó estar bajo los efectos del alcohol.

De Castro Font narró que estando en su casa le llama la Policía que se reportara en el cuartel "ya que ella había radicado una querella para el seguro compulsorio".

"Nosotros hablamos, las partes. Yo le dije que llamara a la Policía y me dijo que no, por eso fue que me fui, lo más tranquilo. Después que quedó en un acuerdo conmigo…", aseguró.