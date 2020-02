Thalía confiesa como la “vetaron, señalaron y juzgaron” por un tema sexual que lanzó en los inicios de su carrera

La complicidad entre Thalía y la música siempre ha sido explosiva. Con cada uno de los temas que nos ha presentado a lo largo de sus más de 30 años de carrera, nos ha demostrado que tiene una habilidad para reinventarse y de involucrarse con las historias de una manera apasionante.

En los últimos años la hemos visto tener un éxito tras otro, haciendo colaboraciones con varios artistas de la nueva generación. Mau & Ricky son ahora los afortunados, quienes junto con Thalía le dieron vida al tema “Ya tú me conoces”.

De acuerdo con la revista estadounidense “Ocean Drive”, Thalía es “la más grande estrella” que ha exportado México en las últimas décadas. La artista también es considerada como una de las latinas más poderosas e influyentes en todo el mundo y, a pesar de ello, su humildad siempre está presente.

En medio de su ajetreada y complicada agenda, la mexicana hizo tiempo para atender a varios medios vía telefónica. Llena de energía del otro lado del auricular, la intérprete conversó con Publinews sobre su nuevo tema, las redes sociales y lo que trae para este nuevo año.

La entrevista con Thalía

¿Cómo llegó a tus manos “Ya tú me conoces” y qué tal fue trabajar con esta dupla de talentosos jóvenes (Mau & Ricky)?

Fue un tema que ellos hicieron para mí y me lo hicieron llegar, sabiendo que estoy metida en el estudio componiendo y finalizando proyectos musicales. El demo llegó con sus voces y me enamoré inmediatamente de él y dije: “No se lo den a nadie más”. Siempre me ha gustado el estilo que ellos logran con su voz y pensé que la interpretación de la canción sería mucho mejor cantando los tres, y aceptaron sumarse. Ahorita ya estamos cantando, fue algo súbito, pero lo estamos disfrutando a tope.

Llevas más de tres décadas de carrera y logras un éxito tras otro, ¿cómo sabes que una canción va a funcionar?

Como que lo sientes en la piel, te despierta, te hace moverte y bailar, te hace vibrar. Regularmente, escucho muchas canciones, pero de repente te topas con una y la regresas una y otra vez y la letra es ¡wow!, la estructura musical es brutal. Son esas gotitas de oro que uno va encontrando.

Eres una persona muy activa en las redes sociales, ¿cuánto tiempo les dedicas todos los días y cuál es tu favorita?

Las redes sociales me gustan, me divierten, son una extensión del ser humano. Te permiten tener un contacto más directo con tu público y no hay ningún tipo de filtro, eres tú tal cual; la gente ve tu forma de vida, si eres disciplinado y si de verdad haces lo que dices. También pueden ver si eres sincero y real, y eso te acerca de forma directa y vulnerable. Me gustan todas las redes, pero me encanta Instagram, amo Tik Tok y Facebook.

Las sorpresas para este 2020

Arrancaste el año con todo… ¿Qué podemos esperar de Thalía para este 2020?

Mucha música, se vienen varias sorpresas. La balada es parte importante de mi carrera y tengo un público que quiere este género. Ese tipo de canciones me hace sentir de una forma increíble porque han estado presentes en eventos importantes de mis fans: En sus bodas, en los nacimientos de sus hijos, en los 15 años de las chicas, etc., por lo que estoy a punto de sorprender al público con esa música. Aunque Thalía también tiene su lado divertido e irreverente.

¿Cómo ves las nuevas generaciones de cantantes musicales que nos han sorprendido en los últimos años?

Me encanta lo que está pasando: La evolución de la música, la producción musical de los compositores. Esta nueva ola de músicos es más divertida, más empoderada. Recordando mi primer disco, había una canción con mucho contenido sexual y me vetaron, me señalaron y me juzgaron. Pero hoy en día es más aceptado, hay más feminismo y eso me encanta. La aceptación en estos tiempos es más viable.

¿Tienes algún artista de la nueva generación que podrías confesar que es tu favorito?

Son muchos y realmente decir uno no es justo. Todos tienen algo que aportar, algo único. Estoy convencida que el nuevo sonido latino, llámese reguetón o urbano, es el nuevo pop, el nuevo pop global y es lo que la gente está buscando.

¿Podríamos ver a Thalía de nuevo envuelta en una gira?

Me encanta esa idea, igual para fin de año venimos con una sorpresa de ese tipo. Sería bonito poder llegar a Guatemala. Salúdame a todos mis fans y diles que los amo y que les agradezco el apoyo de siempre.