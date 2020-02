Famosos aplauden a las divas JLo y Shakira

Shakira y Jennifer Lopez hicieron vibrar el estadio de Hard Rock Stadium en Miami con su show de medio tiempo en donde también cantaron Bad Bunny y JBalvin. El espectáculo estuvo lleno de luces, bailarines y una increíble coreografía en donde fue inevitable no moverte al ritmo del "Waka Waka" de Shakira y "Jenny from the Block" de JLo entre otras famosas piezas de ambas artistas.

Las reacciones de los famosos no se hicieron esperar en las redes sociales en donde la mayoría alaba el increíble espectáculo que montaron las artistas latinas.

Marc Anthony dijo sentirse orgulloso de la participación de su hija Emme junto a su mamá.

Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours. pic.twitter.com/GLhmZOneBv — Marc Anthony (@MarcAnthony) February 3, 2020

Lady Gaga describió el show como uno divertido en donde sonrió y bailó en todo momento.

. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl — Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020

Kim Kardashian no pudo conenerse en Twitter y admiró la belleza de JLo y Shakira.

OMGGGGGG @JLo looks soooooo beyond beautiful! 🔥 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 3, 2020

La cantante Pink dijo que el espectáculo fue pura alegría.

Ednita Nazario utilizó su cuenta de Twitter para describir el concierto de medio tiempo como uno épico.

El jugador de béisbol Carlos Correa dijo que este fue em mejor espectáculo de todos los tiempos.

Best Halftime show I’ve ever seen 🔥 — Carlos Correa (@TeamCJCorrea) February 3, 2020

El jugador de baloncesto LeBron James dijo que Shakira y JLo estuvieron asombrosas.

El medio tiempo comenzó con Shakira interpretando canciones emblemáticas de su carrera como "Ojos así", "Whenever wherever", así como "Chantaje" a lado de Bad Bunny, quien también interpretó uno de sus temas más exitosos como "Callaíta". La colombiana lució un atuendo rojo y cautivó con sus sensuales movimientos de cadera.

Mientras que Jennifer Lopez impactó al interpretar "Get Right". Pero lo que más sorprendió fue su colaboración con J Balvin con quien cantó "Qué calor" y "Mi gente". "On the floor" fue otra de las canciones que puso a saltar a los asistentes del Super Bowl LIV.

Aquí el video completo del espectáculo.