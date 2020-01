Ricky Martin musicaliza su activismo político y social

Lo que sucedió en el Verano del 2019 en Puerto Rico, con las históricas manifestaciones que forzaron la renuncia del saliente gobernador Ricardo Rosselló Nevares, incide en la nueva producción musical de Ricky Martin. Así lo explicó el cantante y activista puertorriqueño en una amena conversación con Metro sobre los detalles del proyecto, entre otros temas.

“Este disco lo comencé hace más de un año. Después de las protestas en Puerto Rico, vuelvo al estudio porque habían muchas cosas que compartir. Mi música siempre la utilizo para hablar de amor y desamor, pero también para hablar de cosas que le hacen bien a una sociedad; la libertad, la libertad de expresión y la justicia social. Honestamente practimante todo lo que había hecho de mi disco antes de las calles, no se usó. Comenzamos de cero”, expresó una de las voces más notables de la isla.

Como muestra del contenido de este trabajo, destacó “Cántalo” una canción que nació de una invitación de la emblemática disquera Fania para utilizar sonidos de sus archivos grabados en la década de 1970.

“Cántalo” fue compuesta por Martin, René Pérez alias Residente, Bad Bunny, Danay Suárez, Rubén Blades y Johnny Pacheco, y grabada en la ciudad de Los Ángeles bajo la producción de Residente y Trooko (productor musical hondureño).

“Lo que pudimos hacer en Los Latin Grammy es darle vida a una época de La Fania, donde no solo podemos jugar con la voz de Héctor Lavoe, sino también mantener viva su esencia… Es parte de lo que podemos hablar en un futuro de algo que sucedió en la historia de la música”, describió entusiasmado.

Por otro lado, reveló que la propuesta también incluye la balada “Tiburones”.

“Es una balada bien única que nunca antes se había escuchado. Yo no me monto en las olas que están de moda en el momento. Yo sí comparto con gente que a lo mejor están teniendo más éxito que nadie en el mundo, por ejemplo el caso de Bad Bunny. No es cuestión estratégica. Yo sí creo en él y creo en lo que está haciendo. Aplaudo las decisiones que toma como artista. Comparto mi proceso creativo con gente que admiro”, señaló.

De hecho, aclaró que la balada es de corte romántico y no hace referencia a temas políticos.

“Lo único que quiero es hablar del amor. El público sabe lo que sienten y lo que no sienten cuando están enamorados y cuando están lidiando con el proceso del final de una relación. Lo que hemos logrado con el cinematógrafo boricua Kacho López (de la casa productora Zapatero Films), no importa si eres de Puerto Rico o no, te vas a identificar. Es amor con buen gusto, es celebración y lo hicimos aquí Puerto Rico. Creo que es una de esas baladas que la gente me va a estar pidiendo por muchos años”.

También develó la canción “Soy de aquí y soy de allá”, en la cual resalta la unión entre los puertorriqueños residentes y los de la diáspora.

“Todos tenemos un cordón umbilical que nos une. Nos une nuestra madre tierra. No importante donde vivas, nos une la genética”.

Otro de los temas que compilará en la producción que verá la luz durante el primer trimestre del año, es “Movimiento”, titulo homónimo de la gira mundial, que comienza el 7 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Para el también filántropo —reconocido con el Peace Summit Award por su larga trayectoria de acciones en favor de la paz y su incansable actividad en defensa de los derechos de las niñas y niños del mundo— los escenarios son un vicio.

“A parte del café el escenario es lo mio. Son un vicio. Yo no sé hacer otra cosa. Estoy en esto desde que tengo 12 años. La reacción inmediata del público es lo que me hace volver. Hacer una gira no es fácil. Es alejarte de la familia, estar lejos de tu casa, estar una noche aquí y otra allá. Lo primeros diez años de gira a lo mejor te gusta, pero cuando ya tienes más de cuarenta años de gira, te tiene que gustar”, reconoció.

En esa línea de pensamiento añadió: “Si puedo darle un consejo a los jóvenes que están comenzando, les diría es momento de entregarlo todo y trabajar. No hay una salida que te va a llevar al reconocimiento mundial de manera fácil. Hay que luchar y estar rodeado de gente buena”.

Al indagar de cómo percibe a Puerto Rico después de su activismo durante el Verano del 2019, profundizó que “Puerto Rico cambió. Latinoamérica y otros países del mundo cambiaron. Lo que pasó en Puerto Rico le abrió los ojos a mucha gente y le abrió los ojos a mis hijos que hoy día están cuestionando todo. Nosotros como padres tenemos que mantener ese canal de información abierto para nuestros hijos, para que ellos lleguen a sus conclusiones y puedan estar claros de lo que ellos necesitan como ciudadanos”.

“Estamos a una generación de que toda cambia. Esa revolución de atrás con lo vivido y una nueva forma de ver la democracia, una nueva forma de explicar lo que necesitamos como ciudadanos, está a ley de nada. Me motiva mucho y voy a estar saludable para ver esta revolución”.

Asimismo, reiteró “no me puedo quedar callado”.

“De la misma manera que yo hablo en contra de la trata humana, utilizo mis plataformas y el poder de convocatoria que me da la música para hablar cosas que yo necesito o familias como la mía necesitan o preocupaciones que mis padres comparten conmigo que ellos necesitan. Lo voy hacer y creo que es importante que comience la democracia, que comience ese intercambio de ideas y podamos llegar a nuestros conclusiones y sentir que nuestra voz cuenta”.

En agenda para el 2020

“Yo necesito estar frente a las cámaras y hablar de cosas que cambian, que me ayuden a ver un cambio en la sociedad ya sea a través de la actuación o a través de la música. Proyectos bonitos de la actuación están pronto anunciarse (con Netflix)”.

Movimiento Tour

El ídolo de multitudes ofrecerá a sus seguidores un amplio espectáculo audiovisual que conjuga sus canciones con un montaje de la más alta tecnología, con modernos patrones de iluminación y elementos de escenográficos.

“Es un show que nadie ha visto, totalmente nuevo, revolucionario, es una experiencia. Es una fiesta, vamos a bailar y vamos a gozar. Van a cantar como loco porque vamos a recordar viejos tiempos con las baladas”, aseguró.

Para el intérprete la palabra movimiento significa perspectiva de vida.

“Movimiento es algo que busco diariamente en mi vida. Cambios de ver la vida. El hombre sabio está dispuesto a cambiar de opinión y para mí eso es movimiento. Crear una decodificación de lo que creías que estaba bien y de momento de tas cuenta que a lo mejor no está tan bien. Es como la vida. Ese movimiento lo estoy viendo en una generación joven e inclusive en una generación no tan joven, que creía de una manera y cambia radicalmente su forma de ver la vida, es algo sumamente saludable, para mí eso es un movimiento y por eso mi gira se llama movimiento”.

La gira Movimiento que comienza en la isla, se presentará del 7 al 9 de febrero del 2020 en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot en San Juan.

En el plano personal, el esposo de Jwan Yosef le dio dos hermanitos a los gemelos Matteo y Valentino, con la llegada de la niña Lucía de un año y Renn de meses.