Las canciones más escuchadas de la década 2010-2019

Despedimos el 2019 y recibimos el 2020 con fiesta, comida y mucha música que en la pasada década hemos bailado y disfrutado al mismo tiempo que hemos experimentado la transformación de la manera en que se reproducen con la llegada de plataformas digitales como iTunes, Spotify, YouTube entre otros. Por eso, les traemos las mejores canciones de la década del 2010-2019.

2010

Waka Waka-Shakira

Nos remontamos al año 2010, año del Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Sur África y la encargada de poner a bailar al mundo fue Shakira con el himno del evento 'Waka Waka'. En el video musical de la canción comenzó el amor entre la cantante y su actual pareja, el jugador de Fútbol Gerard Piqué.

Danza Kuduro-Don Omar

El reguetonero boricua, Don Omar, hizo historia en la música con su tema Danza Kuduro que logró más de 9 billones de reproducciones en la plataforma de videos digital YouTube.

2011

Party Rock Anthem-LMFAO

En el año 2011 muchos bailaron y disfrutaron con LMFAO y el himno de las discotecas para ese año, Party Rock Anthem que logró 1.7 billones de reproducciones en YouTube y llevó al grupo al punto más alto de su carrera.

Firework-Katy Perry

Los fuegos artificiales de Katy Perry también lograron que muchos cantaran imitando el alto tono de voz al cual la talentosa cantante puede llegar. Firework cuenta con 1.2 billones de reproducciones en YouTube.

Moves Like Jagger-Maroon 5 feat. Christina Aguilera

Si para el 2011 prendías la radio o salías a tu punto de encuentro favorito con tus amistades, por obligación escuchabas esta canción que sonaba en todas las bocinas del mundo. El éxito de Maroon 5 cuenta con 648 millones de reproducciones en YouTube.

2012

Pasarela-Daddy Yankee

El Big Boss, Daddy Yankee, hace su entrada a esta lista con su éxito "Pasarela", la canción perfecta para tu mejor foto en el año 2012. Este éxito de Daddy Yankee cuenta con 81 millones de visitas en YouTube.

Hasta que salga el sol-Don Omar

Don Omar también disfrutó el éxito en este año con la canción "Hasta que salga el sol" que cuenta con más de 19 millones de reproducciones en YouTube.

Follow The Leader-Wisin & Yandel feat. Jennifer López

Uno de los juntes más explosivos de la década tuvo como resultado el tema "Follow The Leader" del dúo de la historia Wisin & Yandel junto a la diva del Bronx Jennifer López. El tema cuenta con más de 500 millones de reproducciones en YouTube.

2013

Vivir mi vida-Marc Anthony

"Voy a reír, voy a cantar…", este coro era la orden del día en el año 2013. ¿Lo recuerdan? Todavía hoy la puedes escuchar en el karaoke de cualquier lugar al cual asistas los viernes o cualquier día de la semana. El tema cuenta con casi 900 millones de reproducciones en YouTube.

Limbo-Daddy Yankee

Por supuesto, Daddy Yankee continuó su racha de éxitos en el 2013 con Limbo, una canción que combinó ritmos de Brasil con el reguetón de Puerto Rico y puso a bailar al mundo. Este éxito cuenta con 941 millones de reproducciones en YouTube.

Frío Frío-Juan Luis Guerra ft. Romeo Santos

En el 2013, la bachata tuvo su espacio en las listas de éxitos de Billboard con el junte de dos grandes artistas de la República Dominicana, Juan Luis Guerra y Romeo Santos quienes pusieron a cantar a dos generaciones en un mismo tono. La presentación en directo de este tema cuenta con 181 millones de visitas en YouTube.

Blurred Lines-Robin Thicke feat. T.I. y Pharrell

Sabes que sí, la escuchaste muchísimo en el 2013 y años posteriores. El junte de estos tres estuvo en los grandes escenarios de Estados Unidos y lideró las listas del 2013. Cuenta con 637 millones de visitas.

2014

6AM-JBalvin ft. Farruko

En el año 2014, J Balvin y Farruko se unieron para poner a todos a bailar hasta las 6 de la mañana con el tema "6AM" que fue colocado entre las mejores 10 canciones de Billboard en ese año.

El Aguante- Calle 13

Cuando René Pérez y su banda Calle 13 aún estaban juntos, "El Aguante" salió y fue una de las mejores canciones del año poniendo al mundo a bailar y a reflexionar sobre todo lo que aguantamos diariamente en nuestras vidas. El video cuenta con 98 millones de reproducciones en YouTube.

Corazón en la maleta-Luis Fonsi

Antes de 'Despacito', el hit mundial de Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño estaba en las listas de Billboard del 2014 con el éxito "Corazón en la maleta".

Uptown Funk-Mark Ronson feat. Bruno Mars

En el 2014, las bocinas de todos los carros, discotecas y en grandes presentaciones musicales de Estados Unidos y el mundo escuchaste una y otra vez el junto de Mark Ronson y Bruno Mars con el tema 'Uptown Funk' que tiene un récord de 3.7 billones de reproducciones en YouTube.

2015

El Perdón- Nicky Jam

En el año 2015, Nicky Jam resurgió como cantante del género urbano y el tema "El Perdón" fue uno de los que le ayudó a llegar a la cima del éxito. Este tema fue uno de los más escuchados en latinoamérica para ese año. Al momento cuenta con 453 millones de reproducciones en YouTube.

La Gozadera- Gente de Zona

El tema 'La Gozadera' puso en el mapa el dúo cubano Gente de Zona y "se formó la gozadera" confirmado por los 1.2 billones de reproducciones que tiene el video en la plataforma de videos YouTube.

La Mordidita-Ricky Martin

El astro boricua, Ricky Martin no puede falta en esta lista de canciones de la década, ya que en el 2015 logró colocar el tema 'La Mordidita' en las listas de Billboard, tema con el cual logró hacer su regreso a la música con el álbum 'A Quien Quiera Escuchar. La Mordidita cuenta con 1.1 billones de reproducciones en YouTube.

2016

Shaky, Shaky- Daddy Yankee

En el 2016, Daddy Yankee volvió a hacer de las suyas y puso al mundo a moverse con el 'Shaky Shaky'. El video del tema cuenta con 1.4 billones de reproducciones.

Vente pa' ca- Ricky Martin ft. Maluma

El junte de Ricky Martin y el colombiano Maluma logró colocarse entre los primeros lugares de las listas latinas de Billboard durante el 2016. El video en YouTube cuenta con 1.5 billones de reproducciones.

2017

Despacito- Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

No cabe duda de que en el 2017, sonó este tema, en todas partes del mundo escucharon el cántico de los boricuas Luis Fonsi acompañado por el ritmo de Daddy Yankee. Esta canción rompió récords de reproducciones. Despacito cuenta con 6.5 billones de reproducciones en YouTube.

Mi Gente-J Balvin

Si 'Despacito' no hubiera salido, Mi Gente de J Balvin hubiese sido la canción del 2017, ya que esta canción también sonó muchísimo este año, de hecho ambas se colocaron entre las más escuchadas del 2017 en la lista de Billboard. Mi Gente de J Balvin cuenta con 2.5 billones de reproducciones en YouTube.

Chambea-Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, directamente desde Puerto Rico hace su triunfal entrada al mundo de la música con varios temas desde que salió de trabajar de un supermercado, pero en el 2017 logró colocarse entre los más escuchados con el tema 'Chambea' que logró 277 millones de reproducciones en YouTube.

Hijos del Cañaveral-Residente

Residente, finalmente lanzó su primer álbum como solista en el 2017 y en el mismo sacó un nuevo himno para los boricuas, "Hijos del Cañaveral' que coincidió con el azote del huracán María en la isla. La emotiva canción sobre Puerto Rico cuenta con 7.4 millones de reproducciones en YouTube.

2018

Dura-Daddy Yankee

Daddy Yankee lo vuelve a hacer, puso a todo Instagram a hacer el 'Dura Challenge' y bailar nuevamente con su música. El tema 'Dura' fue uno de los más escuchados ese año y también cuenta con un 'remix' en el cual Bad Bunny, Natti Natasha y Becky G acompañan a 'El Big Boss'.

Échame La Culpa- Luis Fonsi feat. Demi Lovato

Luego del gran éxito de 'Despacito', Luis Fonsi tenía el reto de lanzar otro tema que no lo convirtiera en un 'one hit wonder' en el mercado anglosajón. De la mano de Demi Lovato, el boricua tuvo gran éxito en el 2018 con Échame La Culpa que cuenta con 1.9 billones de reproducciones.

Calma- Pedro Capó

Definitivamente, una de las más escuchadas sin duda alguna. La canción 'Calma' de Pedro Capó fue lanzada a finales del 2018 y sonó en el 2019. Tanto que contó con versiones 'remix' con Farruko y otra con Alicia Keys.

Rebota- Guaynaa

"Mamarre, mamarre", una nueva palabra para el léxico del mundo. Guaynaa logró colocar el tema Rebota en las listas de Billboard y un total de 324 millones de reproducciones. El tema siguió sonando a los largo del 2019.

2019

Con Calma-Daddy Yankee

Otro año en el que Daddy Yankee comienza con éxito, el tema un 'remake' de Informer del 1993, 'El Big Boss' regresó con el tema que fue todo un éxito y estuvo al tope de las listas de Billboard en el 2019.

Que tire pa' lante-Daddy Yankee

Dos éxitos en solo un año, definitvamente, Daddy Yankee está fuera de este mundo. A finales del 2019 y como preámbulo a sus múltiples funciones en el Coliseo de Puerto Rico, el reguetonero lanzó el tema 'Que tire pa' lante' que con solo meses de lanzamiento se colocó como uno de los favoritos de sus fanáticos y el mundo. El tema cuenta con 293 millones de reproducciones.

Soltera Remix- Lunay, Bad Bunny y Daddy Yankee

Haciendo su entrada triunfal al mundo de la música urbana, Lunay logró éxito con su tema Soltera, pero tuvo un empuje con el remix del tema junto a dos grandes del género, Bad Bunny y Daddy Yankee. El tema cuenta con 451 millones de reproducciones.

Callaíta-Bad Bunny

Luego de lanzar su primer álbum X100Pre, Bad Bunny siguió cosechando éxitos con el tema 'Callaíta' a principios del 2019. Uno de los artistas de mayor crecimiento en el género urbano logró que el tema llegara a las 384 millones de reproducciones.