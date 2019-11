Esposa de "Molusco" reacciona a controversia con comentarios

View this post on Instagram

El lechón 🐷 con su navidad 🎄, su propia medicina 💊, el karma 📿 todas juntas en una 🤣. La gente y sus teorías de conspiración, odio infundado, leyes del Karma 🤣, dejando ver sus deseos de sangre y venganza solo dan una cosa, bueno tal vez dos 🤔 risa (y mucha), pero también pena! Pena de saber que no viven su vida para estar en estas benditas “redes sociales” que le dan algún sentido de pertenencia con alegría irreal, llena de vacíos y no se dan cuenta que dejan ver en simples líneas lo que son 🤯. No es la primera vez que a mi me calumnian, ni será la última🤷🏻‍♀️. Tampoco cambiaré mi manera de pensar sobre esos que hablan sin saber; que solo reflejan lo que son ellos mismos y no lo que supuestamente soy yo… Pero esta vez hubo un tercero involucrado que tiene familia y negocio y hubo que hablar. El que me sigue sabe que agradezco a Dios el ponerme a Jorge desde los 19 años en mi vida. El, pésele a quién le pese, ha sido una gran amor y bendición. ❤️ Cuidese, sea feliz, viva, ame, bendiga, envié paz y siga que la vida es una como para estar malgastándola en personas que ni conoce! ✌🏼❤️El que se disculpó, gracias por hacerlo 🙏🏼