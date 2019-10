El 2020 promete ser épico para Lunay

Con tan solo 19 años de edad y 14 meses en la música, el exponente urbano Lunay se labra una excelsa carrera profesional, que, en corto tiempo, lo ha llevado alzarse con el premio Nuevo Artista del Año en la quinta edición de los Latin American Music Awards.

“Ganar un premio como este para mí ha sido una bendición. Todavía no lo puedo creer, pero estamos trabajando duro”, reaccionó entusiasmado en entrevista con Metro.

Jefnier Osorio Moren, el nombre de pila de Lunay, quien se dio a conocer por sus videos en las redes sociales haciendo freestyle lanza hoy su primera producción discográfica Épico, que cuenta con las colaboraciones Daddy Yankee, Ozuna, Wisin y Yandel, Bad Bunny, Anuel AA, Myke Towers y Darell.

Daddy Yankee y Bad Bunny trabajaron con Lunay en el remix de “Soltera”, el primer sencillo que llegó a encabezar la lista de Latin Airplay de Billboard y permaneció en el primer lugar dos semanas consecutivas.

“Sé que a través de los videos que hacía en las redes sociales, personas importantes dentro de la música (productores y mentores Chris Jeday y Gaby Music) se interesaron en mí y gracias a Dios estamos teniendo éxito hoy día”, compartió con humildad.

El joven atribuyó el respaldo de sus seguidores a Dios: “Poner a Dios en primer lugar siempre me ha dado buenos frutos, pero también los valores que me ha inculcado mi familia. Mis padres me enseñaron a hacer el bien sin mirar a quién, y que detrás de cada sacrificio siempre hay una recompensa”.

De su primera propuesta musical comentó: “Ha sido una súper experiencia el poder trabajar con artistas que admiro y que admiraba desde muy pequeño”.

“Llevamos catorce meses trabajando en este disco, que sé que nos va a dar muchos frutos y nos va a posicionar bien duro. Le puse Épico porque todo lo que está pasando en mi carrera ha sido épico, en tan poco tiempo, tantos premios, tantas cosas maravillosas…”, manifestó con alegría.

De todas las canciones del disco, seleccionó cuatro como sus preferidas: “Aventura”, junto con Ozuna y Anuel AA; “Mi Favorita”, con Wisin & Yandel; “Soltera”, con Daddy Yankee y Bad Bunny; y “Malas intenciones”.

“En realidad, me gustan todas. Las hice para que mis fanáticos las dedicaran. Ese será su trabajo”, comentó.

A preguntas de este diario, Lunay también reaccionó a una foto suya en compañía de un primo, que se volvió viral en las redes sociales, resaltando los atributos físicos familiares, pues muchos pensaron que se trataba de su padre.

“Dicen por ahí que los genes de mi familia son buenos”, bromeó, al destacar que “es importante la apariencia porque es lo que te define como artista. La apariencia es lo que habla de tu persona y puede que eso me haya ayudado, pero lo más importante es cómo tú eres como ser humano. Mucha gente piensa que he crecido en la música porque soy lindo, pero estamos aquí para demostrar con música, no con mi imagen”.

Entre proyectos, adelantó que en el 2020 debutará en la pantalla grande.

“Quiero seguir expandiendo mi carrera artística porque ser artista no es solo el cantante. Me encanta la actuación y pronto me verán en la pantalla grande. También viene algo bien grande relacionado al mundo de la moda. El año que viene va a ser muy épico, pero todavía no puedo dar muchos detalles”, comentó, al reservarse la información.

En los próximos años, Lunay se visualiza con una fundación, ayudando a otros jóvenes que, como él, sueñan en grande.

“Me gustaría tener mi propia fundación para ayudar a otros jóvenes que sueñan con ser artistas y ayudar a otras organizaciones, como por ejemplo a pacientes con cáncer”, señaló, al exhortar a los jóvenes a que no se dejen influenciar por las críticas.

“Si tienen a Dios en su corazón, sigan adelante”, puntualizó.