Una de las presentadoras del programa "Lo sé todo" (Wapa TV) arremetió contra la locutora Jacky Fontánez luego de unas declaraciones que hizo en su programa en la emisora La Nueva 94.

La exnovia del exponente urbano Guaynaa aseguró a través de su programa radial que Jailenne Rivera se había operado sus glúteos en Colombia. Por su parte, la exreina de belleza arremetió contra la también periodista indicando que siente que esta es una persona insegura.

"Me voy a dirigir hacia ella con el respeto que no tuvieron conmigo. Me da mucha lastima que se exprese de esa manera de otras mujeres cuando ahora mismo estamos pasando por un momento que deberíamos apoyarnos unas a otras. La violencia hacia la mujer está rampante y el 'bullying' también, entonces es triste ver cómo ella se dirige hacia mí de esa manera cuando no tiene ni base ni fundamento", dijo Jailenne en el mencionado programa de televisión.

Rivera añadió que: "Lo que puedo ver en ti es inseguridad, eso es lo que tú me transmites a mí al hacer estas declaraciones. No soy la primera que cae en tu boca y lo que tú digas ni me da ni me quita como ser humano".

Presentadora de "Lo sé todo" le tira fuerte a Jacky Fontánez