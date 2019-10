La mexicana Jasmín Ibarra sufrió la noche de ayer, lunes, una fuerte lesión en uno de sus tobillos en medio del circuito de "La mina" en "Exatlón Estados Unidos 3".

Ibarra, quien hace unas semanas estuvo fuera del programa por una lesión en el tobillo, volvió a tener un fuerte contratiempo cuando competía contra la gimnasta de los Famosos; Shaila Pérez.

El compañero de equipo de Ibarra; el boricua Jay Flores, salió corriendo para socorrer a la mexicana, quien gritaba y lloraba por el fuerte dolor.

La hermana de Jasmín colgó un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró tener "un mar de emociones" tras ver las dramáticas imágenes.

"El día de hoy tengo un mar de emociones… desde el avance de ayer no he dejando de pensar en mi hermana y hoy que vi lo que sufrió siento una impotencia de no poder hablar con ella… Jasmin Ibarra te quiero mucho y me duele lo que pasaste…cada vez que lo veo lloro porque se que eres muy fuerte y esto deber haber dolido mucho y quisiera estar a tu lado…sabes que siempre vamos a estar aquí para lo que nesesites…te quiero mucho, Jasmin….yo se que Dios te tienes en sus manos", escribió Janet Ibarra junto al video del momento doloroso que pasó su hermana.

Conmovedoras imágenes tras lesión en "Exatlón Estados Unidos 3"