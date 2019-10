Adán Allende siente que tiene mucho que aportar con su música

Tras concluir el reality Mexican Dynasties, Adán Allende, lanza su primer sencillo musical “Nunca me sueltes”, bajo el sello Allende Dynasty Records.

El hijo menor del veterano actor y cantante mexicano Fernando Allende, describió que “es un sencillo que trata sobre un amor platónico de un amor a primera vista”.

“Sentí que como cantautor y músico es el momento perfecto para lanzarme como solista porque tengo mucho que decir como individuo. Aunque esta es una balada de pop rock, no me gustaría encasillarme en un solo estilo de música o un género en particular porque siempre estoy cambiando y retandome”, explicó Adán con 28 años de edad.

El tema fue grabado en cuatro idiomas: español, inglés, italiano y portugués. Las versiones en inglés y español fueron grabadas en Malibú, California y los videos de ambas interpretaciones se realizaron en una residencia en Santa Mónica. En tanto la traducción en italiano se produjo en colaboración con el cantautor Niccolò Bolchi y se grabó en el estudio de la cantautora italiana Simone White en Milán. La grabación en portugués se realizó junto a la actriz y cantante española Andrea Pousa y el video fue rodado en Lisboa.

Sobre la serie Mexican Dynasties, que se transmitió en Estados Unidos a través de Bravo TV en 52 países en diversos canales de televisión y plataformas de internet, expresó: “Somos una familia latina afortunada que cuenta con una plataforma para contar nuestras vidas de una manera tan real y honesta”.

La mamá de Adán es puertorriqueña.

“Esta tierra me vio crecer y por esto me siento bien identificado con Puerto Rico. Mis padres siempre me han apoyado en mi carrera como artista. Me estan dejando brillar y me ayudan lo mas que pueden”, compartió.

Entre otros proyectos, Adán cuenta con un podcast espiritual The Adan Show. “En esta plataforma comparto conceptos motivadores y perspectivas de la vida y la existencia, muy profundas y filosóficas”, puntualizó.