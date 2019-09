Kuno Becker encarna a jugador de béisbol en "108 costuras"

Kuno Becker ha dado vida a todo tipo de personajes a lo largo de sus tres décadas de trayectoria actoral pero, sin duda, ninguno como el que interpretó en la película '108 Costuras' en la que encarna un jugador de béisbol.

Por primera vez, en su carrera actoral Kuno se viste de pelotero profesional para protagonizar una cinta de altísima factura producida por Gastón Pavlovich y Carlos Bremer, con Pablo Carrillo como productor asociado. En la película comparte créditos con Ximena Navarrete y José Angel Bichir.

"108 Costuras es una experiencia enriquecedora en todo sentido. Es un clásico moderno sirviendo de inspiración para los niños y la juventud", contó el actor. "Es una historia bien contada que me atrapó. Este rodaje es una gran experiencia y todo el elenco nos emocionamos, realmente lo vivimos. Las locaciones, los vestuarios, el guión, todo es fantástico. Como actor busco hacer películas como esta, buscas papeles interesantes y a la vez comprometedores", agregó Becker quien como parte de su preparación tomó clases de béisbol.

Mauricio y Reynaldo son dos niños que sueñan con ser jugadores profesionales de béisbol. Sus lazos se fortalecen día con día, en los que pasan jugando e imaginándose en las Grandes Ligas hasta que consiguen entrar en la academia más prestigiosa de México. Los años pasan y gracias a su talento terminan convirtiéndose en el dúo indestructible. Pero los desafíos que conlleva el éxito y la fama, así como una tragedia inesperada, pondrán en juego no solo su felicidad, sino también su amistad de toda una vida.

'108 costuras' es una película para toda la familia, que habla de la vida, los sueños y la amistad, y que se convertirá en un clásico moderno, sirviendo de inspiración para la niñez y la juventud de hoy en día. Se estrenará el 4 de octubre con más de 700 copias a nivel nacional a través de Fábrica de Cine.

La cinta, cuenta además con la participación de Antonio de la Vega, Fabiola Guajardo, Juan David Penagos, David Caro Levy, Alicia Jaziz y actuaciones especiales de Mauricio Herrera y Adrián González “El Titán”.

Gastón Pavlovich es también el productor de la exitosa película El Estudiante, así como de Silence, con Liam Neeson y dirigida por Martín Scorsese, con quien actualmente se encuentra trabajando en la cinta The Irishman, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci- y también The Professor and the Madman (Entre la razón y la locura) con Mel Gibson y Sean Penn, entre otras películas. Carlos Bremer, dueño de VALUE, es reconocido como uno de los grandes promotores del deporte en México y uno de los más queridos “tiburones” del exitoso programa Shark Tank. Pablo Carrillo es uno de los más importantes locutores de México, con más de 30 años en radio y televisión, quizá el de mayor importancia en la promoción e impuso del deporte nacional.

Entre sus otros proyectos, Kuno continúa trabajando en la post-producción de su nueva película 'Ánima', la cual produjo y dirigió. En la cinta se enfrentó a uno de los personajes más difíciles de su carrera: una transexual; el actor se comprometió de tal forma que, tras el rodaje, las secuelas físicas y psicológicas aún están presentes; sin embargo, este ejercicio cinematográfico significó una catarsis en su vida.

La historia, aceptó Kuno, es "bizarra, concreta, dura y fuerte, pero la reacción de la gente al tráiler ha sido cercana, empática, se identificaban más con la historia de lo que pensé, le llama mucho la atención, porque al final es una historia de amor. Estamos a dos semanas de terminarla, ha sido un proceso fascinante", destacó.

El proyecto de 'Gol 4', también sigue en pie: "Pronto empezamos a filmar, se cerró el contrato de los derechos. Estamos en pláticas con Los diablos rojos, el Pachuca y Los Tiburones Rojos, de Veracruz, uno de esos tres equipos participará en la historia, que es muy blanca, para toda la familia, con una locación increíble en la Ciudad de México, con tonos de comedia y romance", confirmó.