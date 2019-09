Sony descarta el regreso de Spider-Man a Disney

Esta noticia no le gustará escuchar a todos los fanáticos de Avengers. La esperanza que quedó para los fanáticos de Marvel de un nuevo diálogo entre Disney y Sony parece haber terminado. Pues el segundo CEO de la compañía, Tony Vinciquerra, dio nuevas declaraciones.

En una entrevista con Variety, el empresario dijo "en este momento las puertas están cerradas" para otro acuerdo. Y mientras elogiaba la buena asociación con la casa de Mickey Mouse, señaló: "Somos perfectamente capaces de hacer lo que debemos hacer aquí".

La confianza de Vinciquerra se debe al éxito de Sony. Con los superhéroes en 2019, que tuvo lugar con la animación de Neighborhood Buddy, "Spider-Man in the Reverse Spider" y su colaboración con Amazon en "The Boys". En 2018, el propietario del Webhead también golpeó lo que debe ser el futuro del personaje.





"Venom", una película en solitario del villano de Spider-Man, fue un éxito abrumador, que abrió la puerta a otros proyectos en este universo. El CEO confirmó que el camino de Peter Parker a partir de ahora debería ser este.

Spider-Man estaba muy por delante de las películas del evento, mejoró con ellas y ahora que tenemos nuestro propio universo, a él también le irá bien con los otros personajes", dijo Vinciquerra.

Tom Holland todavía tiene dos películas más como Peter Parker en el contrato, por lo que la reunión con Venom no debería ser larga.