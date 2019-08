Sonya Cortés revela que ha experimentado con mujeres

La animadora Sonya Cortés reveló que ha experimentado todo tipo de relación amorosa para definir su orientación sexual.

"Yo lo he experimentado todo en mi vida para que nadie me cuente nada. Esas experiencias me ayudaron mucho a definirme y a saber que es lo que me gusta", por lo que aseguró que "me gusta el hombre", dijo Cortés en entrevista con Dando Candela.

A preguntas de la presentadora Saudy Rivera sobre los tres errores que ha cometido en su vida esta mencionó dos: mentir y ser infiel.

Cortés también habló de la pérdida de su hijo quien hoy tendría 16 años.