Menudo promete una noche inolvidable

Una de las canciones más populares del grupo Menudo, “Súbete a mi moto”, lanzada por primera vez con el álbum Quiero ser en 1981, da paso a reunir una vez más al quinteto compuesto por René Farrait, Miguel Cancel, Ricky Meléndez, Johnny Lozada y Ray Reyes.

Súbete a mi moto tour es el título homónimo del espectáculo que presentarán en el Coliseo de Puerto Rico, para rememorar canciones que han trascendido generaciones.

“La personas, cuando nos reconocen en la calle, lo primero que hacen es cantar “Súbete a mi moto”, y comienzan hacer la coreografía. La gente se emociona cuando canta esta canción”, compartió Johnny en entrevista vía telefónica con Metro, junto con Ricky, Ray y René.

Todos coincidieron en que el tema marcó una época importante en la trayectoria de Menudo. Tan es así que también inspiró la serie de televisión que repasará la historia del grupo musical juvenil latinoamericano más popular de la década de los ochenta, del que salieron artistas de la talla de Ricky Martin y Robi Draco Rosa, fundado por Edgardo Díaz en los años setenta.

“Sin duda es uno de los temas que más la gente reconoce y recuerda, por lo que representaba Menudo (en ese entonces): unos jóvenes que estaban creciendo y compartiendo con el público todas sus aventuras”, consideró Ricky, quien ha recibido acercamientos por parte de la producción de la serie televisiva.

En términos del espectáculo, Ray describió que el recorrido musical cubrirá “lo más importante de Menudo entre los años 1977 y 1985”.

“Es un show de dos horas de duración o el equivalente a dos horas de Zumba”, bromeó Ray, al destacar que “estamos bien felices porque será un reencuentro de cinco amigos y un reencuentro entre el público que nos vio crecer”.

Asimismo, contó: “Me duele hasta el alma, pero me siento bien contento porque estoy entrando en el peso, que es para el show y para tener una mejor salud”.

Curiosamente, no se olvidan ni de las canciones ni de las coreografías.

“No hay forma que las canciones y los bailes el cerebro las olvide. Lo notamos desde el primer día de los ensayos. Cuando suena la música, comenzamos a bailar para el lado que es y nos da tantas ganas de reír porque no es posible que haya pasado tanto tiempo sin bailar y que te salga de la primera. Me atrevo a decir que lo hacemos mejor que en los ochenta, más marcado y más actualizado con el presente”, comentó René, al exponer, además, que “tenemos doble reto porque no solo vamos a bailar, sino que también tenemos que cantar”.

Entre las anécdotas inolvidables, recordaron cuando filmaron la película Una aventura llamada Menudo.

“Nosotros estábamos todo el tiempo viajando y, cuando nos tocó filmar esta película, fue bien chévere porque estuvimos dos meses en un solo lugar. Nos escapábamos del hotel a hacer nuestras travesuras”, contó Ray.

El concierto se llevará a cabo el 6 de septiembre de 2019 en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.