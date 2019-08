Emotiva despedida de Dayanara Torres a su hijo mayor

View this post on Instagram

Mi Cristian, Que gran HONOR ha sido tenerte en mi vida, verte crecer y ahora me toca verte volar…. "You will always be the arrow of my bow 🏹… & I do hope you fly as far as your heart Wishes…"~ D💃🏻

