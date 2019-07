Residente y Bad Bunny llegan hasta La Fortaleza

Los cantantes René Pérez, conocido como Residente, y Bad Bunny llegaron esta noche hasta La Fortaleza casi al filo de la medianoche, hora en que se ha convertido un patrón por parte de la Policía dispersar a los manifestantes que reclaman la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló frente al Palacio de Santa Catalina.

Allí se mantiene un nutrido grupo de manifestantes, quienes esperan que los rumores de que Rosselló estaría próximo a salir de su cargo se concreten.

Residente & Bad Bunny (hidden behind) are here outside the Governor’s mansion leading the crowd in chants. Everyone pumped about the news that Governor Ricardo Rosselló will resign tonight or tomorrow & there may be fresh FBI arrests in the am #rickyrenuncia #RickyVeteYa pic.twitter.com/ztEaC9K4wV

— Antonia Hylton (@ahylton26) July 24, 2019