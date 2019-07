Jay Fonseca aplasta la competencia

View this post on Instagram

Gracias Puerto Rico por su confianza. Y a la gerencia de Telemundo, que con presiones y amenazas saben que esto lo hacemos de corazón y confían en nuestro trabajo. Gracias a Dios y a ustedes vamos a cumplir 4 años de un proyecto que muchos, hasta amigos, dudaron que pasaba de 3 meses. Las estrellas no somos nosotros, sé que suena a la cursilería esa de humildad falsa pero no lo es, genuinamente, las estrellas son las fuentes que se enfrentan al poder y a la autoridad y confían en nuestro trabajo y esperan pacientemente la investigación que a veces toma meses y arriesgan sus trabajos, vidas y algunos hasta han tenido que salir de PR. Un día le contaremos algunas de ellas. Puerto Rico es un paraíso, solo falta que cooperemos.