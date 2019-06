Wisin se convierte en maestro

El exponente urbano Wisin reveló los planes que tiene con su nuevo pupilo AB, (Abdiel Cohalla) con quien colaboró en la canción “Tu plan”.

Precisamente ambos filmaron el jueves el video de esta canción en la discoteca Fifty Eight del hotel La Concha.

Se trata de una “rumba romántica para las nenas”, según describió el novel cantante que se dio a conocer por su participación en la competencia “La Banda”, y el cual será manejado por el productor Paco López.

Lo más que le llamó la atención a Wisin es que “Abdiel es un joven que sabe escuchar y tiene mucho para aportar”.

“AB es una promesa de la música urbana que me ha dado la oportunidad de producir su música. Me encanta su talento y me encanta su look. Creo que vamos a hacer cosas grandes”, afirmó el cayeyano.

“Me siento feliz de servir como herramienta para nuevos artistas y ayudar a estos jóvenes para que no pasen lo que nosotros pasamos. Creo que AB va a ser un gran artista porque es una representación refrescante de Cuba y un joven talentoso Aparte de tener una gran voz y un buen look, es un muchachito con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de trabajar y de aportar”, destacó el intérprete de “Vacaciones”.

En el video recrearán una “rumba”, cuyo protagonista será AB.

Mientras, Abdiel define su estilo musical como “reguetón romántico”.

“Esta canción es un reguetón romántico para que lo bailen las nenas y para que la disfruten”, expresó el joven, quien todavía no puede asimilar el estar trabajando junto a uno de líderes del movimiento urbano, con el que creció escuchando su música.

En agenda

Entre otros proyectos, el llamado Sobreviviente contó que está produciendo música para su dúo con Yandel y para la agrupación CNCO.

En tanto, el viernes estrena el nuevo sencillo “Si supieras” en colaboración con Daddy Yankee.

“Es un tema bien romántico. Esta vez vamos a darle cariño a las chicas. Es como la canción ‘Mami no me dejes solo’ de Barrio Fino. La canción ya tiene video y junta a los líderes con el máximo líder (DY). Esta es una combinación que el pueblo quería y lo estamos haciendo en contestación a las millones de peticiones de los seguidores. Eso es lo que vamos a traer, buena música para darle cariño al público”, contó.

Se recuperó de caída

“¡Por poco me mato! Le doy las gracias a Dios porque a pesar de que por poco me parto una pierna, pude seguir y no ocurrió nada desastroso. Gracias a Dios pude terminar la gira. Era lo más que quería porque ya habían muchos boletos vendidos y la gente se merecía que yo hiciera esos espectáculos”, dijo el artista que sufrió una caída durante un show en San Antonio, Texas.