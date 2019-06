Disfruta su reinado la boricua Valeria Vázquez

A solo seis meses de ser coronada como Miss Supranational 2018, la puertorriqueña Valeria Vázquez Latorre se ha convertido en la reina internacional del año pasado que más países ha visitado con su título. Esta ha estado en doce países, entre ellos Indonesia, México, Eslovaquia, Francia, República Dominicana y Polonia.

"Ha sido más de lo que yo pensaba que iba a ser. Es trabajo, pero de toda forma es una experiencia de la cual uno aprende demasiado. He ido a doce países, trece ahora este fin de semana. Ha sido una experiencia maravillosa", contó Vázquez a Metro.

De los viajes que ha dado, hasta el momento, su favorito es Sudáfrica, donde tuvo la oportunidad de ver animales en su hábitat natural y hasta dormir en una reserva.

Valeria, quien es la primera boricua en ganar dicho concurso, pretende dejar un mensaje con su título de que las personas confíen en sí mismos.

"Las personas quedan impactadas por como yo soy porque dicen que soy una persona sumamente real y siempre usan la palabra humilde, pero no me gusta llamarme así porque una vez lo digo pues dejo de ser humilde. Trato de inculcarle a las personas el ser tú mismo y tener autoconfianza es algo que siempre menciono. De dejar eso en cada persona que ve y cada persona que me sigue".

Sobre el amor de los fanáticos asiáticos a las reinas de belleza, la boricua indicó que estos apoyan a las jóvenes que ganen los certámenes sin importar del país que vengan.

"El país de donde más cuentas me siguen en Instagram es de Indonesia. Ellos no les importa quién realmente gane, sea o no de su país, ellos realmente apoyan a la chicas que ganan. Nunca estaba sola porque hasta justo en el 'lobbie' [del hotel] habían fans que iban a darme regalitos, darme notas o solo a verme. Es una experiencia bien bonita".

La beldad tuvo palabras de aliento para las actuales Miss Internacional y Miss Universo; la venezolana Mariem Velazco y la filipina Catriona Elisa Gray, rspectivamente, a quienes conoció en uno de sus viajes en Asia.

"Las dos son súper chulas y súper amables. Ahora nos tenemos en Instagram y estamos pendiente a lo que cada una hace. De vez en cuando nos escribimos. La misma Catriona me mencionó que una vez toque Filipinas que la contacte y sino igual, que ella me dice a donde ir o ella me lleva. En mi vida no pensé que iba a estar junto a Miss International y Miss Universo siendo yo una de las reinas Grand Slam. Ese viaje fue uno de los que yo caí en cuenta de 'wao, yo gané una corona internacional, estoy viajando y estoy junto a otras reinas internacionales".

Vázquez Latorre será parte de la Parada Puertorriqueña en la ciudad de Nueva York el próximo domingo.