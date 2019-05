Rostros conocidos que buscan corona de Miss Universe Puerto Rico

Aunque es la primera vez que Rebeca Valentín y Madison Anderson Berríos buscan coronarse como Miss Universe Puerto Rico, ambas son conocidas en el mundo de la moda y los certámenes de belleza.

Valentín, quien es Miss Dorado y tiene 24 años, ganó Miss Teen World P. R. 2011 y representó a la isla en Miss Grand International 2014 en Tailandia, donde se posicionó entre el grupo de las 20 semifinalistas.

La beldad comparó esta competencia como una “diferencia notable y muy marcada” con los otros concursos que ha estado.

"Es una organización que nos ha dado todas las herramientas para competir sanamente y crecer como persona. Me ha encantado toda la experiencia que nos han dado para poder presentarnos en esa preliminar como una mujer orgullosa de ser boricuas. Somos perfectamente imperfectas y eso ha sido lo importante y lo que ha marcado la diferencia con otros certámenes”, dijo la joven que también practica el baloncesto.

Misses que buscan la revancha en Miss Universe Puerto Rico Las representantes de Peñuelas, Bayamón y Carolina tendrán otra oportunidad de sorprender en la recta final de Miss Universe Puerto Rico 2019

Valentín, quien posee un bachillerato en Mercadeo de la Universidad Interamericana, manifestó sentirse emocionada con la cercanía de la noche final.

"Los nervios están latentes. Ya estamos en la recta final, pero emocionada y me estoy disfrutando cada paso. A veces digo ‘ay, Dios mío que no se acabe’ porque hemos hecho una hermandad en todos los talleres. Al final de todo me siento agradecida y bendecida”.

Por su parte, Madison Anderson, delegada de Toa Baja, es otra participante que tiene experiencia en Top Model of the World, Miss Florida USA y Miss Grand International 2016, donde quedó tercera finalista representando a la isla.

La joven de 23 años, quien es hija de madre boricua, asegura que su participación en Miss Universe Puerto Rico le cambiará la vida.

“Para mí este camino va a cambiar mi vida. Ha sido una experiencia bien bella. Desde el principio hasta ahora mi crecimiento ha sido increíble. Con mi idioma, mi preparación y los talleres van a cambiar mi vida. Me siento bien agradecida que la organización permita a puertorriqueñas que viven en Estados Unidos que llevan la sangre boricua competir en Miss Puerto Rico”.

La beldad es estudiante de mercadeo y relaciones públicas, ha visitado los cinco continentes del mundo y le apasiona aprender distintas culturas.

La noche final del certamen será el jueves, 13 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce y será transmitida a las 8:00 de la noche por Wapa TV.