Adamari López da detalles de cómo será su vestido de novia

La animadora Adamari López formó parte de un segmento del programa Un nuevo día donde pudo identificar el traje ideal para su matrimonio con Toni Costa.

López quien recientemente anunció que se casará pronto, ya está busca su vestido de novia.

La creadora de MV Trends, Valentina Tamayo le presentó tres modelos a López y le preguntó cuál de todos ellos le gustaba. A lo que esta optó por los modelos uno y tres, ambos en corte V.

Por su parte, la diseñadora española Rosa Clará fue entrevistada por el programa de Telemundo y dijo que sería un orgullo vestirla y recomendó el tipo de traje que le favorecería.

“Yo creo que una línea un poco bohemia una línea tranquila, relajada podría quedarme muy muy bien. Por lo que veo le gustan los escotes peacock (en V), son muy favorecedores y creo que ella podría llevar un escote un poco sensual”.

Tras esto, la mamá de Alaïa respondió “veo que me averiguó bien las cosas que me gustan porque ciertamente el corte en V es algo que yo pienso que me favorece, que me alarga un poco el cuello y me hace ver más estilizada”.

En entrevista con People en Español, López reveló que los preparativos de la boda "no sé ni de qué color va a ser el vestido, puede que sea de blanco o puede que sea de otro color, no lo sé. Sí tenemos lo que pensamos sería una fecha bonita para nosotros y la lista de invitados. Fuera de eso, no sabemos todavía, no tenemos un lugar, ni sabemos en qué sitio se haría la boda, pero es algo que estamos visualizando.