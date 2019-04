Marcel Ruiz: "No sé quién no pueda creer en los milagros"

Para el joven actor puertorriqueño Marcel Ruiz, el que no tenga fe y no crea en el poder de la oración, debería ver la película Breakthrough, en la cual encarna a John Smith, un adolescente de 14 años, que cayó en las heladas aguas de un río en Missouri y fue rescatado sin esperanza de sobrevivir.

La producción cinematográfica fundamentada en hechos reales, deja de manifiesto el milagro que vivió la familia de John, ya que la ciencia no le daba expectativas de vida.

“Para mí esta película enseña mucho del poder de la oración y del amor. Lo más lindo de la película es la unión familiar y el amor de la mamá, que aunque John no era su hijo de sangre, él pudo entender que de verdad lo quieren”, expresó el adolescente en entrevista con Metro, quien debuta por primera vez en la pantalla grande.

“Después de conocer esta familia y de ver esta historia, no sé quién no pueda creer en los milagros. Yo lo vi y no hay ninguna otra manera de explicarlo. Esto sí fue un milagro, y hacer la película también fue un milagro porque tuvimos muchos obstáculos y muchos días en el set de filmación”, relató el joven, al destacar que lo más retante fue aguantar el frío en Canadá en pleno rodaje.

El actor de 15 años también tuvo la oportunidad de conocer y conversar con John.

“Cuando hablamos me dijo que se sentía como si estuviese mirándose en un espejo y que nos parecíamos mucho, incluso somos de la misma estatura. Me habló mucho. Fue bien lindo porque me dijo que era como si pasara por esto otra vez. Veía las escenas y se sentía exactamente como pasó. Escuchar eso me impactó”, narró de su experiencia.

“Él es como yo, que decimos muchos chistes y chavamos, pero al final, me dijo que se sentía bien feliz por haber hecho el personaje”, sostuvo.

Por otro lado admitió que le encantaría hacer una película de horror porque “eso se ve tan divertido. Eso estaría brutal”.

La trama de Breakthrough se basa en el libro “The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection” de Joyce Smith, madre adoptiva de John.

A la moda

El joven actor que también participó en la serie de Netflix , One Day at a Time (ODAAT), reconoció que se pinta las uñas porque los reguetoneros lo están haciendo.

“Una amiga me las pintó y desde ahí me hago diseños en un sola mano”, compartió.

El filme de 21st Century Fox estrenará en las salas de cine el 11 de abril.