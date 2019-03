Natalia Jiménez: “No me funciona lo urbano”

Natalia Jiménez promueve el nuevo sencillo “Nunca es tarde”, tras una breve pausa de tres años luego del nacimiento de su hija Alessandra, fruto de su amor con su manejador, Daniel Trueba.

“Convertirme en mamá ha sido muy lindo porque nunca me imaginé que sería mamá. Ha sido como un trip total”, compartió la simpática exvocalista de La Quinta Estación, en entrevista con Metro. “Nunca es tarde”, escrito en coautoría con Claudia Brant y Jayson DeZuzio, es un dueto que hizo junto con su amigo Jesús Navarro, principal vocalista de la banda Reik, el cual prevé incluir en un álbum de pop.

“Hace tiempo que no había hecho un video y tenía como ganas de sacar algo distinto y que llamara la atención. Por eso lo hicimos como si estuviésemos en Marte, algo futurista, y como la canción es moderna, le queda bien porque se ve como una película”, contó de las imágenes que fueron grabadas en las áridas montañas del Parque Nacional Death Valley en la frontera de los estados de California y Nevada.

Empero, antes de su próximo proyecto discográfico de pop, lanzará al mercado un homenaje con puras rancheras, versiones de canciones de Rocío Durcal y Juan Gabriel.

“Este disco lo vamos a estar grabando en directo, tipo Primera Fila, que contará con varias colaboraciones. Muchos de ellos son gente con la que he querido colaborar desde hace un rato y los he invitado al proyecto. Todos me han dicho que sí y estoy muy contenta. Más adelante, vamos a sacar una sorpresa con Camila y con Yuri”, adelantó del proyecto que incluirá las voces de Pedro Fernández, Paquita La del Barrio, Lila Downs, y Banda MS, entre otros.

Seguirá cantando pop

“Decidí sacar otra canción de pop porque, en general, todo el mundo sigue la tendencia de lo urbano. Para mí, no me funciona lo urbano y lo he intentado. Creo que mis fans lo que esperan de mí es verme cantando, dejando el galillo en el escenario y eso en la música urbana no se puede hacer”, señaló.

Por otro lado, la otrora coach de La Voz Kids dijo que le encantaría volver a ser coach.

“La Voz Kids, La Voz México o la voz donde sea, me encantaría, o sea, me encanta ser coach”, expresó entre risas.

Entre otros proyectos, reiteró le gustaría en algún momento involucrarse en algún proyecto de actuación.

“Eso está en mi bucket list, pero realmente no tengo tiempo”, explicó.

Regresa al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

La intérprete de “Creo en mí” se presentará en Puerto Rico el sábado 11 de mayo, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, bajo la producción de Paco López para No Limit Entertainment.

“Voy a estar presentando puros sencillos, canciones que mis fans se saben muy bien. Es como ir a un karaoke con vuestros amigos. En este concierto, voy a estar presentando las canciones que ya conocen de toda la vida, desde la Quinta Estación hasta mi etapa de solista”, afirmó.