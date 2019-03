Karol G revela que quiere tener cinco hijos

"Yo quiero ser mamá yo creo que desde que tenía 17 años, si de pronto no hubiera sido cantante lo más probable es que ya hubiera tenido hijos porque me encantan. En mi casa somos como tan unidos que ya el rol de ser mamá me parece la cosa más bonito del mundo", dijo la intérprete de "Mi cama" en entrevista con Telemundo.

La prometida del trapero boricua Anuel AA aseguró que "siempre he dicho que quiero 5, por lo menos tres niños y dos niñas, pero me conformaría con tres. Vengo de una familia numerosa. A mí el hecho de tener muchas personas alrededor me encantan. Mi sueño primero es tener una niña que sea como que el amor de la vida del papá".

Sobre el estilo de boda que desea dijo que "una boda frente al mar, muy personal con mi familia. Sin zapados todo el mundo y con una súper banda de moneritos tocando música como de hawaiana".