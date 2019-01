'El Príncipe Encantador', el lado b de los cuentos de hadas

Los estereotipos de los cuentos clásicos de hadas conformados por princesas, brujas y príncipes valientes se rompen con la historia de El Principe Encantador, que corresponde a una cinta animada llevada a la pantalla grande por los productores de Shrek, en la cual se muestra el poder de la mujer.

Esta nueva película es protagonizada por Lenore (voz de Daniela Luján) y Philippe (voz de Ricardo Margaleff) quienes deben enfrentar sus diferencias para poder vencer un hechizo.

"Es una historia de aventura en la que no está impuesto ningún rol y eso a mí me parece maravilloso porque ni por ser niña tienes que ser delicada y esperar a que alguien haga todo por ti ni por ser hombre tendrías que ser el fuerte y valiente. Creo que es el momento de enseñar desde niños el equilibrio y saber no es una cuestión de género tener aptitudes para ciertas cosas, sino es cuestiono de las ganas que tengas de hacer las cosas que quieras, eso a mí me parece fascinante y creo que es importante enseñarlo a los niños", mencionó Daniela Luján, quien prestó su voz para el doblaje en español mientras que el original es interpretado por la cantante Demi Lovato.



























Asimismo, el actor Ricardo Margaleff comentó que el realizar esta película fue un proceso muy divertido pero también consistió en un gran reto profesional, pues el objetivo era recrear las intenciones de las voces originales tanto de Demi Lovato como de Wilmer Valderrama (voz original de El Príncipe Encantador).

“Creo que les hicimos justicia tanto a Demi como a Wilmer y quedó un trabajo excelente gracias a nuestro director Omar Tovar, quien estuvo para guiarnos (…) El reto principal fue hacer que las voces fueran de los más orgánicas y que mantuviera la esencia original de la película”, explicó el actor quien es conocido por sus participaciones en series como Una familia de diez y telenovelas como Tenías que ser tú y El bienhadado.

La película fue escrita y dirigida por Ross Venokur y en su versión en inglés cuenta con las voces de Demi Lovato, Ashley Tisdale, Avril Lavigne, Sia y G.E.M, quienes también interpretan las canciones de la cinta.

La princesas y la Reina Amargura

Tanto para la actriz Lorena de la Garza, quien prestó su voz para el personaje de la Reina Amargura, como para las princesas Gaby Cam (Cenicienta), Gaby Meza (Blanca Nieves) y Paola del Castillo (La Bella Durmiente) esta película muestra la realidad de las mujeres hoy en día, pues ya no esperan a un príncipe azul.

“El poder mostrar personajes que se acercan más a la realidad como mujeres empoderadas, mujeres que tienen las mismas capacidades que los hombres eso es muy valioso. Creo que ya pasó esa época de damiselas en apuros, ya que podemos ver que las princesas actuales son las súper heroínas”, mencionó la conductora Gaby Cam.

Además, la también conductora Paola del Castillo destacó que otro de los puntos importantes de la cinta es que se muestra a un príncipe con debilidades y defectos, quien no es el prototipo de héroe.

“Son personajes más humanos y más apegados a la realidad, eso es lo que me llamó la atención de la historia. Creo que es una gran película para los niños pero también para los papás”, destacó del Castillo.

