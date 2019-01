Black Mirror: Bandersnatch: así puedes ver la escena más oculta de la película

Black Mirror: Bandersnatch fue tal vez nuestra mayor obsesión en la comunidad tecnológica; durante la víspera de año nuevo.

En su momento les presentamos un par de diagramasdonde se mostraban las rutas de decisiones distintas para desbloquear los finales.

Pero la cuenta británica de Netflix en Twitter acaba de revelar la forma de desbloquear una escena oculta; desconocida para la gran mayoría de quienes han jugado Black Mirror: Bandersnatch.

Esto ya es terreno de spoilers, si no han visto la película interactiva. Pero de hecho basta con tomar dos veces la foto de tu familia cuando se presenta la opción. Para ver una escena aún más retorcida que el resto.

think you've seen everything there is to see in bandersnatch? try picking up the family photo, ~twice~

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 8, 2019