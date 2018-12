Lleva entretenimiento y serenatas a los ancianos

Más que un oficio, su vocación es servir a la población de la tercera edad.

El guitarrista y maestro de profesión Ángel Luis Lugo se dedica a llevar serenatas a los hogares de ancianos.

El líder recreativo explicó a Metro que la idea es “llevarles actividades recreativas para que se mantengan activos física y mentalmente”.

“Lo que queremos es que el deterioro de ellos, que es inevitable, sea menor”, expuso.

Cómo funciona

“Básicamente, les llevo música a los ancianos, juegos, actividades cognoscitivas y manualidades. Pero a lo más que ellos responden es a la música. La reacción de ellos es espectacular porque, típicamente, en los hogares, no hay mucho entretenimiento, y cuando llego con el paquete de percusión con palitos, maracas y toco la guitarra, la emoción es inmensa. Es una reacción bien bonita”, explicó.

Lugo cuenta con un repertorio compuesto por canciones del ayer: de Rafael Hernández, Bobby Capó, Agustín Lara y hasta canciones infantiles.

“Me siento como Chayanne, porque las viejitas se enamoran de uno, y es que ellas están recordando su juventud. Los viejitos también se envuelven y cantan”, explicó en referencia a la dinámica de las sesión, al describir que “ellos se van en un viaje cuando escuchan los sonidos musicales, porque se ha demostrado que la música activa áreas del cerebro aun en pacientes con alzhéimer. Con la música se pueden lograr muchas cosas que no se pueden lograr a través de otros medios”.

El otrora maestro de Arte Industrial de escuela intermedia, actualmente, ofrece servicios a diez hogares adscritos al Departamento de la Familia, en sesiones semanales.

“Siento una satisfacción bien grande y no veo esto como un trabajo, porque lo que estamos haciendo es algo bien bonito. Cuando no les llevo música me pelean. Es una experiencia bien bonita”, afirmó.