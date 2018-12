Cuál sería el impacto en la UPR si la obra de Hamilton no se presenta

La obra de Hamilton, protagonizada por el boricua dramaturgo Lin Manuel Miranda, que está programada para presentarse en el mes de enero en el teatro de la UPR de Río Piedras, está siendo amenazada por un conflito obrero patronal, aunque la Universidad apuesta a que el conflicto se resolverá y la presentación se logrará llevar a cabo en los días establecidos.

Y es que una carta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR advirtió a Miranda que no se sorprenda si no se pudiera realizar la obra, ante la posiblidad de ese sindicato de firmar el convenio colectivo y que a consecuencia de esto surja un posible paro.

La presidenta de la HEEND Jannell Santana aseguró a Noticentro que "esto no es una amenaza de que nosotros no queremos que él se presente en el teatro, al contrario nos honra de que él haya escogido el teatro de la Universidad de PR para presentar una obra tan renombrada como es Hamilton, pero sí entendemos responsablemente que él debe de conocer lo que está pasando en la Universidad".

La controversia lo es la negativa de la adminitración universitaria de honrar un alegado acuerdo para mantener las exenciones en los pagos de matrícula de los empleados de la Universidad, que son cerca de 600 exenciones actualmente.

Por su parte, el rector de Río Piedras Luis Ángel Ferrao expresó que "yo quiero garantizar que esa producción se vaya a llevar a cabo y va a fluir".

Ferrao destacó que para la Universidad, Hamilton representa ingresos como por ejemplo de: $250 mil por el alquiler del teatro, un millón en donativos de la fundación Flamboyán y actividades de recaudación de fondos que generarían entre $500 y $600 mil dólares.

Además la administración universitaria dice que durante esos días, a pesar de los ingresos directo, habrán actividades en el campus para generar ingresos con la intención de un nuevo fondo de becas para estudiantes.

"Quiero solicitar a la Hermandad que juntos con nosotros contibuyamos a lo que es una nueva forma, una nueva univerisdad", exhortó Ferrao.

Se espera que 40 mil personas de aquí y fuera de la isla acudan a la obra que se verá en 24 funciones.