Osmel Sousa confecciona traje de fantasía de Miss Venezuela

He aquí a “Guaichia”, Diosa protectora de La Naturaleza. Guaichia fue una doncella nivar hija encantada de un poderoso cacique, el chamán de la aldea había predicho que cuando naciera una niña de ojos extraños había que sacrificarla y ofrendarla al dueño de la aguas, al Gran Anaconda por qué de no serlo así vendrían ruinas y exterminios. Ella tenía prohibido verse en las aguas pero un día fue al lago descubriendo su propio reflejo y despertando al Gran Anaconda atrayéndola hacia ella, desde ese día se convirtió en Diosa protectora de La Naturaleza y cuenta la leyenda que hoy por hoy se manifiesta es forma de una mariposa azul. Es por ello e inspirándome en esta exótica Diosa he diseñado conjuntamente con mis grandes amigos de @voyageoficial un traje joya realizando totalmente a mano con más de 140000 cristales de swarovski que obtuvimos con nuestros aliados de @ago_moda y complementamos con una hermosa corona de @sinparjoyas.ca y una escultural mariposa y anaconda del artista plástico @jasongalarraga, siempre quise realizar un traje de esta magnitud con tanto brillo que saben cuanto me gusta y es por ello que hoy parte a thailandia con mi querida @sthefanygutierrez1 Foto: @victorguillenph Vídeo: @rondulcey maquillaje: @monchoproduction

A post shared by Osmel Sousa (@zardelabelleza) on Nov 28, 2018 at 2:37pm PST